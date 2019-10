Barcelona is incidenten zat en zet Víctor Valdés op straat

Víctor Valdés is ontslagen als trainer van Barcelona Onder-19.

De voormalig doelman stond pas sinds dit seizoen aan het roer bij het hoogste jeugdteam van de Catalanen, maar na een opeenstapeling van incidenten heeft de clubleiding besloten om afscheid van hem te nemen. Artiga Franc, al sinds 2010 werkzaam in de jeugdopleiding van , volgt Valdés op.

Het ontslag van Valdés hing al in de lucht. Afgelopen vrijdag maakte Barcelona bekend dat de positie van de trainer ter discussie stond. Patrick Kluivert, hoofd jeugdopleiding bij de club, zou volgens Catalunya Ràdio een verhitte discussie hebben gehad met Valdés. Barcelona meldde vervolgens dat de coach niet met zijn ploeg af zou reizen voor de competiitewedstrijd tegen Gymnastics of Tarragona.

De zorgen binnen Barcelona om Valdés zijn de laatste weken gegroeid. De trainer van Onder-19 heeft in zijn eerste maanden als jeugdtrainer voor veel problemen gezorgd bij de club en dat wordt hem niet in dank afgenomen, zo schreef Mundo Deportivo eind vorige maand. Er heerste binnen de club grote ontevreden over zijn omgang en werkwijze. Dat hij als enige trainer niet aanwezig was tijdens een diner van La Masía, was het zoveelste incident in twee maanden tijd.

De voormalig doelman werd aan het begin van het seizoen aangesteld als de nieuwe trainer van het hoogste jeugdteam van de Spaanse grootmacht. Zijn eerste weken zijn allesbehalve plezierig verlopen. Zijn absentie bij het diner wordt hem niet in dank afgenomen, zeker niet na zijn tegenvallende debuut in de competitie. Tegen (0-1 winst) werd hij wegens commentaar op de leiding met rood weggestuurd. Hij zou f*ck you gezegd hebben tegen de scheidsrechter. Vanaf de tribune moest hij het restant van de wedstrijd toekijken. Valdés werd door de Spaanse bond voor twee wedstrijden geschorst.

Het was het zoveelste incident in korte tijd. Vorige maand kwam de jeugdtrainer negatief in het nieuws toen hij op de Otten Cup in Eindhoven weigerde de troostfinale tegen te spelen. Hij gaf als reden aan dat zijn spelers te weinig rust zouden krijgen tussen de wedstrijden door. Ook vond hij het veld niet goed genoeg. Na de nederlaag tegen in de halve finale wilde de coach met zijn team zo snel mogelijk naar huis. De toernooiorganisatie kon de wedstrijd om de derde en vierde plaats niet door laten gaan.