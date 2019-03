AS Roma gaat voor Sarri als hij wordt ontslagen bij Chelsea

AS Roma ziet in Maurizio Sarri een goede kandidaat om volgend seizoen hoofdtrainer te worden, mocht de Italiaan worden ontslagen op Stamford Bridge.

De Romeinen beëindigden eerder deze maand de samenwerking met Eusebio Di Francesco, nadat Roma door was uitgeschakeld in de . Claudio Ranieri werd naar de Italiaanse hoofdstad gehaald om het seizoen af te maken. Komende zomer hoopt de club dus een nieuwe hoofdcoach te presenteren.



Goal begrijpt dat Roma wel interesse heeft in Sarri. De 60-jarige keuzeheer uit Napels is nog steeds gefocust op zijn werk in Londen, al staat zijn positie vanwege de teleurstellende resultaten nog steeds onder druk. is kwartfinalist in de , maar in de Engelse competitie bezetten The Blues momenteel slechts de zesde plek.



Franco Baldini, adviseur bij en voormalig technisch directeur van , is een goede bekende van Sarri. Ze kregen met elkaar te maken toen Vlad Chiriches in de zomer van 2015 een transfer maakte van de Spurs naar , waar Sarri toen nog trainer was.



De druk op Sarri in Londen nam flink toe nadat Chelsea zich eind januari blameerde tegen (4-0) en anderhalve week later geen genade kende: 6-0. Vervolgens werden The Blues op eigen veld door uitgeschakeld in de en was City te sterk in de finale van de League Cup.



Een thuiszege op Tottenham gaf Sarri weer wat lucht en zijn elftal rekende in de Europa League overtuigend af met Dynamo Kiev, maar de laatste twee competitieduels leverden slechts één punt op. Afgelopen weekend verloor Chelsea met 2-0 van . Daardoor is het nog maar de vraag hoeveel geduld Roman Abramovich nog met Sarri heeft, zeker als een Champions League-ticket onhaalbaar wordt.