Arsenal's Andrew Roberson! Tierney kan een revelatie worden in het Emirates

Iedereen bij Celtic roept al jaren dat de 22-jarige Kieran Tierney een van de beste linksbacks ter wereld wordt en nu is het tijd om dat te bewijzen.

The Hampden, 27 mei 2017. Fans van Celtic kunnen hun ogen nauwelijks geloven als Tierney de trap van het befaamde stadion opklimt om samen met zijn ploegmaten te vieren dat de Schotse beker is veroverd. Het gezicht van de linksback is nog steeds bont en blauw nadat hij aan het begin van de wedstrijd werd afgevoerd naar het ziekenhuis na een keiharde botsing, maar hij staat er.

Hij liet zich met spoed opereren en ging daarna als de wiedeweerga terug naar het stadion om de wedstrijd af te zien. Nog versuft van de pijnstillers staat hij daar op het podium, vastbesloten om geen moment te missen. "Dit was me die gebroken kaak wel waard", twitterde hij na afloop en afgaand op zijn gelukzalige blik is het eenvoudig om hem te geloven.

We zijn nu twee jaar verder en lijkt hem binnen afzienbare tijd in te lijven. Celtic heeft al twee aanbiedingen afgewezen, maar men komt steeds dichter bij een akkoord en dat zou heel goed nieuws zijn voor de Londenaren. De Gunners hebben te weinig echte persoonlijkheden in de ploeg en als men een winnaar zoekt, is men bij Tierney absoluut aan het juiste adres.

De Schotse linksachter straalt altijd uit niets liever te willen dan voetballen en bij hem lijkt het verdienen van een mooi salaris meer een bonus dan hoofdzaak. Toch gaat het daar ongetwijfeld van komen. Tierney nadert zijn topjaren en bij Celtic is men er al jaren van overtuigd dat hij een van de beste vleugelverdedigers ter wereld kan worden.

"In de eerste twee dagen dat ik hier was zag ik al dat hij een topspeler zou worden", aldus toenmalig trainer Brendan Rodgers in 2017. "Ik heb met veel jonge spelers gewerkt en hen uit zien groeien tot sterren. Bij hem bestaat daar geen twijfel over", verzekerde de oefenmeester. De laatste stap kan hij echter niet bij Celtic zetten, dus zal de club afscheid moeten nemen van haar beste jeugdproduct in jaren, maar dan wel tegen de juiste prijs.

De 22-jarige heeft van de Schotse kampioen een prijskaartje van zo'n dertig miljoen euro gekregen en Arsenal is inmiddels bereid dat te betalen, maar er wordt nog onderhandeld over de termijnen waarin het bedrag van Londen naar Glasgow wordt overgemaakt. Nadat de club Virgil van Dijk enkele jaren terug veel te goedkoop van de hand deed, is men vastbesloten om nu wel het onderste uit de kan te halen voor de man die het potentieel heeft om dezelfde impact te hebben als zijn landgenoot Andy Robertson bij .

Zo sterk heeft Tierney zich tot nu toe inderdaad geprofileerd in de Schotse competitie. Er is zelfs discussie over wie de betere is van de twee, al lijkt Robertson, zelf ook ooit spelend in de jeugd van Celtic, dankzij zijn 78 wedstrijden voor Liverpool en de CL-winst een streepje voor te hebben. Van Tierney wordt in ieder geval verwacht dat hij binnenkort van even grote waarde gaat zijn voor Arsenal.

Net als Robertson is hij een moderne linksback met aanvallende intenties, maar hun sterke punten zijn verschillend. Robertson is aanvallend beter dankzij zijn snelheid, maar Tierney is in verdedigend opzicht de betere dankzij zijn uitstekende vermogen om het spel te lezen. Dankzij zijn timing is hij bovendien ook de betere kopper, terwijl Robertson meer lengte heeft.

Tierney staat verder bekend om zijn uithoudingsvermogen, wat goed van pas komt in de 3-4-3-formatie die Unai Emery vaak heeft gebruikt bij Arsenal vorig seizoen. Dat stelt de Schot in staat om wedstrijd na wedstrijd na wedstrijd langs de zijlijn te denderen om de tegenstander het leven zuur te maken. Tussen 2017 en eind 2018 miste hij geen enkel duel voor Celtic, maar toen gooide een heupblessure enige tijd roet in het eten.

Nu is hij daarvan hersteld en lijkt hij klaar om de draad op te pakken bij Arsenal, waar hij niet alleen vanwege het spelsysteem goed past. The Gunners hebben net als Celtic vaak het balbezit en dat komt prima uit voor Tierney, maar het is vooral zijn houding waarmee hij het ver kan schoppen bij de Londense grootmacht.

"Hij is enorm gedreven, echt old-school", aldus Rodgers. "Hij leeft voor de sport, drinkt niet, doet geen domme dingen. Hij traint elke dag als een malle. Hij strijdt, rent, is agressief op het veld en daarbuiten een innemende jongen. In het moderne voetbal heb je spelers die dol zijn op het spel, maar niet per se op de club waar ze voor spelen. Kieran behoort tot die kleine groep die ook hartstochtelijk fan is van zijn werkgever Celtic."

Nu komt echter het moment dat hij die grote liefde achter zich moet laten. Hij heeft het plafond bereikt in de Schotse competitie en hoewel hij met plezier zijn hele carrière bij Celtic zou blijven, snapt hij ook dat hij verder moet gaan als hij zijn volledige potentieel wil waarmaken. Het is dus aan Arsenal om te zorgen dat club en speler overtuigd worden van het plan wat voor hem klaarligt in het Emirates Stadium.

Tierney mag dan meer supporter dan speler van Celtic zijn, maar hij zou ook voor Arsenal bereid zijn om zijn kaak te breken als het nodig is. Zo zit de talentvolle back nu eenmaal in elkaar en die houding alleen al maakt het de investering voor Arsenal meer dan de moeite waard.