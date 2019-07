'Arsenal staat op punt om Tottenham af te troeven met huurdeal in Madrid'

De nabije toekomst van Dani Ceballos lijkt in de Premier League te liggen.

De middenvelder van werd in de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar , maar volgens AS is het aartsrivaal die er uiteindelijk met de buit vandoor gaat.



De Spaanse sportkrant meldt dinsdag dat Ceballos dicht bij een vertrek naar the Gunners is. De Londenaren zullen de 22-jarige middenvelder op huurbasis overnemen als Zinédine Zidane vandaag nog groen licht geeft voor het tijdelijke vertrek van Ceballos. De trainer verliet onlangs het trainingskamp van de Koninklijke in Canada vanwege het plotselinge overlijden van zijn broer Farid.



Tottenham was eveneens nadrukkelijk geïnteresseerd in de diensten van Ceballos, maar Unai Emery heeft de middenvelder ervan kunnen overtuigen om voor de stadsgenoot te kiezen. De middenvelder, die eerder deze zomer nog Europese kampioen werd met Spanje Onder-21, zal voor een seizoen op huurbasis komen, aangezien Real Madrid niet van plan is om hem definitief van de hand te doen.



De enige opties voor geïnteresseerde clubs waren daarom een huurperiode of een koop met terugkoopoptie. Ceballos is zelf momenteel nog op vakantie en zal 22 juli weer aan de slag gaan. Hij hoopt dat tegen die tijd duidelijk is waar zijn toekomst ligt en volgens AS wijst alles erop dat hij naar Arsenal gaat.