Ander Herrera en Gabi opnieuw verdachten in omvangrijke matchfixingzaak

Spanje is opnieuw in de ban van een matchfixingzaak waar talloze spelers bij betrokken zouden zijn.

Dinsdag werd in de rechtbank van een zaak heropend naar aanleiding van een wedstrijd tussen Real Zaragoza en in 2011. Een van de genoemde betrokkenen in de rechtszaak is Ander Herrera, die deze zomer transfervrij van naar Paris Saint-Germain ging.

Op de slotdag van het seizoen 2010/11 wist Zaragoza degradatie uit de hoogste Spaanse afdeling te voorkomen door met 1-2 van Levante te winnen. Gabi, die later aanvoerder van werd en inmiddels voor Al-Sadd in Qatar speelt, maakte beide doelpunten. Hij en Herrera, destijds ploeggenoot van Gabi, behoren tot de 42 verdachten die volgens Spaanse justitie betrokken zouden zijn bij matchfixing.

Justitie verdenkt Zaragoza ervan dat de club destijds 965.000 euro op de rekening heeft gestort van verschillende van zijn spelers en directieleden. Zij zouden op hun beurt het geld in contanten moeten verdelen onder de spelers van Levante, die in ruil daarvoor de wedstrijd tegen Zaragoza zouden laten lopen.

Volgens een gerechtelijk document was er na de verdachte wedstrijd een opvallend patroon te zien onder de Levante-spelers. Hun uitgaven zouden op papier aanzienlijk gedaald zijn, zonder dat ze daar een 'redelijke verklaring' voor konden geven. Voor justitie een indicatie dat de voetballers mogelijk over grote sommen contant geld beschikten.

De zaak diende eerder in 2017 en werd toen door een onderzoeksrechter gesloten. Door een hoger beroep van het bureau voor corruptiebestrijding in Spanje wordt de verdachte wedstrijd nu opnieuw tegen het licht gehouden. De gerechtelijke uitspraak wordt verwacht op 30 september.