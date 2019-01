"Als hij een probleem heeft, weet hij me te vinden"

Kevin De Bruyne was volgens Engelse media allesbehalve blij toen hij vorige week in de beker Burton Albion bij 5-0 van het veld werd gehaald.

De Belgisch international zocht na zijn wisselbeurt direct de kleedkamer op en zou kwaad hebben gereageerd. In aanloop naar de competitiewedstrijd van maandagavond tegen Wolverhampton Wanderers, geeft Guardiola aan dat wanneer De Bruyne het ergens niet mee eens is, hij dat aan hem moet laten weten.

De Bruyne kampte dit seizoen al twee keer met een knieblessure en kwam derhalve in de Premier League niet verder dan 194 speelminuten. "Ik heb niet met hem gesproken dus ik kan niet zeggen wat hij denkt, want dat weet ik niet", wordt Guardiola geciteerd door de BBC . "Als hij een probleem heeft, dan weet hij me te vinden."

Om meer wedstrijdritme op te doen, hoopte de middenvelder vorige week woensdag de negentig minuten vol te maken tegen Burton Albion. De Bruyne had de score geopend tegen de Engelse laagvlieger. Na een klein uur spelen werd hij vervangen door Phil Foden. The Citizens wonnen de wedstrijd met 9-0.



Vorig seizoen kwam De Bruyne nog tot 52 wedstrijden in alle competities voor Manchester City. Daarna speelde hij een grote rol voor de Rode Duivels op het WK, waarmee hij op de derde plaats eindigde na de gewonnen troostfinale tegen Engeland. Eind vorig jaar gaf Guardiola nog aan dat De Bruyne 'uitgeput' was na het lange vorige seizoen. De 27-jarige international reageerde daarop ontkennend.