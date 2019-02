"Als Chelsea een tijdelijke oplossing zoekt, moeten ze het proberen bij Hiddink"

Na de kansloze nederlagen tegen Manchester City (6-0) en Manchester United (0-2) staat de baan van Maurizio Sarri bij Chelsea op de tocht.

De Italiaan kende een veelbelovende start als manager van the Blues, maar nog voor de winterstop ging het bergafwaarts met de resultaten. Chris Sutton oppert in zijn column in de Daily MailGuus Hiddink als interim-manager, indien Sarri daadwerkelijk ontslagen wordt.

"Ik kan me niet herinneren wanneer de laatste keer was dat Chelsea-supporters naar een manager zongen: You don’t know what you’re doing. Dat is niet een groepje ontevreden supporters, het publiek heeft zich tegen Sarri gekeerd. Hoe kan je enig vertrouwen hebben in Sarri in aanloop naar de finale van de EFL Cup, nadat Manchester City je twee weken geleden heeft afgeslacht? Het is de hoogste tijd om een interim-manager aan te stellen tot het einde van het seizoen. Sarri lijkt een vriendelijke man, maar hij heeft zichzelf niet geholpen", zo schrijft Sutton.



"Met zijn wissels is hij enorm koppig. Daarnaast heeft hij laten weten dat Eden Hazard zelf mag weten of hij vertrekt. Een manager moet er juist voor vechten om zijn beste spelers te behouden. Hij gaf aan dat zijn spelers moeilijk te motiveren zijn en daardoor moeten de alarmbellen toch wel gaan rinkelen bij de clubleiding", gaat de oud-spits van onder meer Chelsea, Celtic en Aston Villa verder. "Als Chelsea een tijdelijke oplossing zoekt, moeten ze het proberen bij Guus Hiddink."



De Nederlandse oefenmeester stond eerder twee keer als interim-manager aan het roer bij Chelsea en heeft momenteel de Olympische ploeg van China onder zijn hoede. "Hij mag dan 72 zijn, maar heeft eerder bewezen dat de club bij hem in veilige handen is. Een andere optie is Steve Holland, de assistent van bondscoach Gareth Southgate bij de Engelse ploeg", aldus Sutton.

"Hij kent de club door en door. Wie daarna de nieuwe manager van Chelsea wordt, zal afhangen van de toekomst van Roman Abramovich. Hij heeft eerder grote trainers laten gaan, maar laat Sarri nu zitten ondanks de matige resultaten. Is Abramovich zijn interesse in Chelsea verloren?", besluit de oud-speler.

