'Ajax bekijkt mogelijkheden om unieke en lucratieve stap te zetten'

Ajax bekijkt de mogelijkheden om volgend jaar mee te doen aan de International Champions Cup (ICC).

De ICC is een internationaal toernooi dat iedere zomer wordt gehouden in onder meer de Verenigde Staten en waar bijna alle Europese topclubs aan meedoen. Mogelijk zal in de toekomst dus ook deel gaan uitmaken van het deelnemersveld.

Volgens journalist Bob Williams van Sport Business zet Ajax stappen om deel te nemen aan het prestigieuze toernooi in de VS. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Ajax in november werd een deelname aan het lucratieve ICC al besproken. Commercieel directeur Menno Geelen gaf destijds al aan dat de Amsterdammers open zouden staan voor het idee.

De ICC bestaat al enkele jaren en wordt altijd in juli afgewerkt, een maand waarin Ajax in de afgelopen jaren juist wedstrijden in voorronde van de moest spelen. Ajax is in het verleden al eens uitgenodigd om mee te doen, maar een deelname bleef vooralsnog uit. Nog nooit nam een Nederlandse club eerder deel aan de ICC.

Een mogelijke deelname zou passen bij het beleid van Ajax om de club internationaal meer op de kaart te zetten. "In Amerika zorgen we er echt voor dat onze brand groter wordt", zo gaf algemeen directeur Edwin van der Sar onlangs aan in een interview met Voetbal International .

"We hebben er zes grote voetbalkampen gedaan, komende zomer doen we er veertien. De financiële kloof met de Europese top is niet dichten en toch willen we structureel aanhaken. Dan moet je creatief blijven."