Ajax-aankoop: "Ik hoop ooit net zo goed te worden als Maxwell"

Lisandro Martínez is na Kjell Scherpen, Razvan Marin en Kik Pierie de vierde aanwinst van Ajax voor volgend seizoen.

De 21-jarige Argentijnse verdediger, afkomstig van Defensa y Justicia, tekent bij een succesvolle medische keuring een vierjarig contract met de kersverse kampioen uit Amsterdam, met de optie op een seizoen extra. De Telegraaf sprak maandag op Schiphol met de nieuwbakken Ajacied.

"Ik heb voor gekozen, ten eerste omdat het een voetbalschool is", verklaart Martínez zijn keuze voor het avontuur in de . "Maar ook omdat ik denk dat Ajax de plek is waar ik mij maximaal kan ontwikkelen en een toegevoegde waarde kan zijn. De manier waarop zij spelen, met dit mooie team. Ik wil teamgenoot zijn, zowel in als buiten het veld. Ik heb er alles voor om over om het spel te verbeteren."



Martínez, die in maart debuteerde voor Argentinië, is naar eigen zeggen sterk in het neutraliseren van aanvallers van de tegenstander, om vervolgens een van zijn ploeggenoten in stelling te brengen. "Zodat de aanvallers hun volle aandacht kunnen geven aan aanvallen. Ik doe mijn best om flair en agressiviteit in het spel te brengen, meer kan ik niet doen."



De aankoop uit Zuid-Amerika weet van de populariteit van Maxwell, die met Ajax twee kampioenschappen meemaakte. De vergelijking met de Braziliaanse verdediger van weleer komt echter nog wat te vroeg. "Ik durf mijzelf niet te vergelijken met zo'n goede speler als Maxwell. Ik beschouw het als een groot compliment en ik hoop ooit net zo goed als hij te worden", zo besluit Martínez.