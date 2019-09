Ajacieden nog even in spanning: "We waren al met elkaar aan het geinen"

Klaas-Jan Huntelaar tekende zaterdag voor de openingstreffer van Ajax tegen sc Heerenveen (4-1).

Het doelpunt kan na bestudering van de KNVB alsnog aan Dusan Tadic gegeven worden. De Servische aanvaller, die de vrije trap van Huntelaar onderweg aanraakte, vertrouwt erop dat hij de treffer alsnog krijgt toegewezen.

Scheidsrechter Allard Lindhout gaf zaterdag na afloop aan de KNVB door dat Huntelaar de doelpuntenmaker is. Een en ander kan echter nog worden veranderd. "Daar gaat de KNVB over, want ik heb het doelpunt aan Huntelaar gegeven", aldus Lindhout in gesprek met Life ."“Maar als partijen als Opta Tadic zeggen en de KNVB dat ook vindt, wordt het veranderd naar Tadic."

De KNVB maakt zondag of maandag wereldkundig wie definitief het doelpunt op zijn naam krijgt. "Geen probleem, ik neem het doelpunt wanneer het komt", reageert Tadic met een kwinkslag.

"Ik voelde ook echt iets. De bal raakte mij hard." Tadic raakte de bal met zijn rug, waarna de bal achter -doelman Warner Hahn in het doel verdween. De bezoekers kwamen via Jens Odgaard op gelijke hoogte, maar Ajax boekte uiteindelijk een regelmatige 4-1 zege.

Tadic kijkt nog even terug op de openingstreffer van Ajax. "Huntelaar zei dat ik omlaag moest, dus ging ik omlaag", aldus de aanvoerder van de regerend landskampioen, die er met zijn ploeggenoot al grappen over maakte. "We waren al met elkaar aan het geinen. 'Dit was jouw mooiste assist ooit en mijn grappigste doelpunt ooit', zei ik tegen Klaas-Jan. Maar het blijft het belangrijkste om onze wedstrijden te winnen. Het is altijd leuk om te scoren of een assist te geven, maar dan wel bovenop een overwinning."