Advocaat moet stapje voor stapje rotzooi van Stam opruimen bij Feyenoord

Dick Advocaat heeft zijn eerste Europese wedstrijd als trainer van Feyenoord achter de rug.

De start tegen Young Boys was donderdagavond voortvarend, maar over het eindresultaat is niemand in Rotterdam en omstreken tevreden (1-1). Hierdoor heeft de ambitie van Advocaat, Europees overwinteren met , een flinke deuk opgelopen. Zijn elftal moet de resterende groepsduels met Rangers FC en winnen om serieus kans te maken op Europees voetbal in 2020.

De Telegraaf constateert dat Advocaat het vertrouwen in De Kuip al behoorlijk heeft opgekrikt. "Het Legioen vulde elke beschikbare stoel in de eigen Kuip en zorgde voor een brandende Europa Cup-sfeer. Letterlijk zelfs. Achter het doel van Kenneth Vermeer was bij de aftrap een rode vuurzee te zien, die zijn weerga niet kent. Alsof Feyenoord nooit heeft gevraagd om pyro-acties te stoppen, die de club in de loop der jaren al tonnen aan boetes van de UEFA heeft gekost."

Edgar Ié, die in de uitwedstrijd tegen Young Boys nog een strafschop weggaf door opzichtig hands te maken, had volgens de ochtendkrant last van bewijsdrang. "Die wilde het liefst bij elk duel een vliegende tackle maken, maar had van Advocaat opdracht gekregen ultra-gedisciplineerd te spelen en te luisteren naar de meer ervaren Jan-Arie van der Heijden." Feyenoord ging geregeld over het randje, wat scheidsrechter Pawel Gil ertoe deed besluiten om in totaal vier spelers van de thuisclub een gele kaart voor te houden. "Gil had snel in de gaten dat hij de boel op zo'n heetgebakerd avondje kort moest houden. De Feyenoorders maakten zich bijzonder druk om de snelheid waarmee het geel steeds tevoorschijn kwam."

Feyenoord scoorde al na ruim een kwartier spelen, toen nieuwbakken aanvoerder Steven Berghuis vanaf elf meter trefzeker was. Daarna wist de formatie van Advocaat nog maar sporadisch kansen af te dwingen. Net als op Zwitserse bodem had Ié een negatief aandeel in het resultaat, want de centrumverdediger was onbedoeld betrokken bij de gelijkmaker van Young Boys. "Young Boys bleek meer in zijn mars te hebben dan vooraf was gedacht en achterin bleek het zeker geen Zwitserse gatenkaas. Net als in de heenwedstrijd stond Ié succes in de weg. In een volle sprint schoot het in zijn hamstring, waardoor de Zwitsers een vrije doortocht kregen en Marvin Spielmann de 1-1 kon aantekenen."

Ook het Algemeen Dagblad brengt naar voren dat Advocaat in korte tijd de passie heeft teruggebracht bij het Feyenoord-Legioen. "Het spandoek was simpelweg niet te missen. Achter het doel waar Kenneth Vermeer de eerste helft onder de lat stond ontvouwde de harde kern van Feyenoord maar weer eens een meesterwerk, zoals wel vaker op Europese avonden. 'Fight for us, we'll die for you' stond er in koeienletters op. De boodschap voor de spelersgroep, die zo zwalkend aan het seizoen was begonnen maar onder de nieuwe trainer Dick Advocaat weer een sprankje hoop op een wederopstanding heeft gekregen, was overduidelijk. Analisten buitelen ook in deze periode over elkaar heen om over een voortdurend terugkerend onrealistisch verwachtingspatroon in de Kuip te praten. Maar het Legioen van Feyenoord eist helemaal geen landskampioenschap, een nek-aan-nekrace met en of moeilijke hoogstandjes van de spelers. Jongens die het shirt van Feyenoord dragen, hoeven slechts het snot voor ogen te lopen om de steun van de tribunes te verdienen."

Volgens de Volkskrant is Advocaat als crisismanager geen succes, maar kan hij in korte tijd wel wat teweegbrengen binnen een zwalkende spelersgroep. "De kracht van Advocaat is niet alleen zijn natuurlijke gezag, hij brengt ook humor en optimisme mee. In de Kuip hing donderdagavond een groot spandoek met daarop de tekst: 'Our Dick does not like Young Boys'. Advocaat kon lachen om die platitude en constateerde ironisch dat 'ze wel gelijk hebben'. Het blijft wonderlijk om de telkens wisselende gemoedstoestand van het Legioen te aanschouwen. Na de 3-0-zege bij VVV golfden hoop en hunkering alweer door de Kuip." Advocaat bedankte afgelopen zomer nog voor de eer, waarna Jaap Stam de klus aanvaarde. "De 'Kleine Generaal' proefde destijds negatieve sentimenten, enkele maanden later moet uitgerekend hij de dolende club nieuw perspectief bieden."

Stam zei donderdag nog in gesprek met RTL dat hij na de 4-0 zeperd tegen Ajax was opgestapt vanwege het gebrek aan perspectief bij Feyenoord. Volgens bovengenoemde krant moet de voorganger van Advocaat echter eerst een poosje aan zelfreflectie doen. "Hij (Stam, red.) constateerde fijntjes dat Feyenoord vanaf de grond moet worden opgebouwd en een heldere visie bij die renovatie onontbeerlijk is. Stam hoeft echter slechts in de spiegel te kijken om te concluderen dat ook hij de regie had verloren. Zelden werd een trainer zo snel oud in de Kuip als de onervaren Stam, het opvallende alternatief toen Advocaat in de zomer nog bedankte voor een overgang naar Feyenoord."

Trouw zag Advocaat vol verbazing om zich heen kijken, kort voor de aftrap van het thuisduel met Young Boys. De 72-jarige coach heeft alles al meegemaakt in de voetbalwereld, maar een bomvolle Kuip maakt ook op hem nog steeds indruk. "Dit was De Kuip, het stadion dat op Europese avonden soms onvermoede krachten in een elftal naar boven kan halen. Die sfeer paste ook goed bij de huidige fase van de club, waarin een nieuwe coach de beleving probeert aan te halen." Het leverde de Rotterdammers echter geen broodnodige zege op, waardoor overwintering in Europa op de toch staat. "Feyenoord zal eind deze maand tegen Rangers FC, in eigen huis, moeten winnen om nog kans te maken op overwintering in Europa."