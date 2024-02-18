セリエ A
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4 - 2
終了
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マッテオ・ペッシーナ 45' (pk)ダニーモタ 45' + 6'ウォーレンボンド 90'ロレンツォ・コロンボ 90' + 5'
オリヴィエ・ジルー 64'クリスチャンプリシッチ 88'
(HT 2-0) (終了 4-2)

モンツァ 対 ACミラン結果＆スタッツ,