AFC アジアカップ
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2 - 1
終了
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モハマド・モヘビ 55'アリレザ・ジャハンバフシュ 90' + 6' (pk)
守田英正 28'
(HT 0-1) (終了 2-1)

イラン 対 日本結果＆スタッツ,