GOALがロサンゼルスからスペインの選手たちを評価する。
【選手採点：スペイン】ラ・ロハがついに調子を上げてきた！オヤルサバルが2得点
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GK＆DF
ウナイ・シモン（6/10）：
セーブを1つもする必要がなかった。
ペドロ・ポロ（8/10）：
守備の役割を怠ることなく、補助的なウインガーとしてプレーできた。見事なヘディングで2点目を決めた。
パウ・クバルシ（7/10）：
若さにもかかわらず安定したプレーぶり。チームを前線へと押し上げた。
アイメリク・ラポルテ（7/10）：
守備面で対処すべきことはあまりなかったものの、堅実なプレーぶり。多くのボールに触れ、スムーズにパスを回した。
マルク・ククレジャ（8/10）：
可能な限り高い位置でプレーした。物議を醸すゴールの取り消しがあったが、その後まもなくオヤルサバルにお膳立てし、終盤にも同じ手を繰り返した。
- AFP
MF
ロドリ（7/10）：
中盤の底で正確無比な働きを見せ、オーストリアの珍しい攻め上がりを断ち切る大きな貢献をした。
ペドリ（6/10）：
典型的な巧みなパスで前半に好機を演出。常にボールを受けて展開できる位置を取っていた。
ダニ・オルモ（6/10）：
ペナルティエリア内での見事なターンの後、押し出された。守備面でも本当によく働いた。
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FW
ラミン・ヤマル（7/10）：
コンラート・ライマーに厳しくマンマークされたが、いつものように多くの輝く瞬間を見せ、ギアを一段上げた。試合終盤、確実なゴールを阻まれた。
ミケル・オヤルサバル（8/10）：
ククレジャの正確なクロスから、最初のフィニッシュをいとも簡単に見せ、2点目もよく似た形だった。ボックス内で決定的な存在。
アレックス・バエナ（7/10）：
序盤から鋭さを見せ、スペインの好プレーの多くに絡んだ。ポロのゴールをお膳立てした見事なクロス。
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サブ＆監督
ミケル・メリーノ（5/10）：
大きなインパクトを残せなかった。
フェラン・トーレス（5/10）：
いくつかのまずまずの攻撃機会を無駄にした。
ガビ（評価なし）：
ベンチからわずか5分間の出場を与えられただけ。
マルク・プビル（評価なし）：
ロスタイムに事態を固めるため投入。
ファビアン・ルイス（評価なし）：
こちらもかなり遅い時間に投入され、おそらくそのことにあまり満足していないだろう。
ルイス・デ・ラ・フエンテ（7/10）：
スペインのこのワールドカップにおける最も説得力のあるパフォーマンスであり、不気味なことに、まさに絶好のタイミングで調子が上がってきたように見える。