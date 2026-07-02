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Spain GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

【選手採点：スペイン】ラ・ロハがついに調子を上げてきた！オヤルサバルが2得点

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スペイン 対 オーストリア
ミケル・オヤルザバル
ラミン・ヤマル

スペインは木曜日、ロサンゼルスでオーストリアを圧倒し、3-0の勝利で2026年ワールドカップの決勝トーナメント16強進出を果たした。欧州王者は序盤から試合を支配し、いかなる不安要素も回避。ミケル・オヤルサバルの2得点とペドロ・ポロのヘディングシュートによって、大会でようやく調子を上げ、快勝を収めた。

GOALがロサンゼルスからスペインの選手たちを評価する。

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK＆DF

    ウナイ・シモン（6/10）：

    セーブを1つもする必要がなかった。

    ペドロ・ポロ（8/10）：

    守備の役割を怠ることなく、補助的なウインガーとしてプレーできた。見事なヘディングで2点目を決めた。

    パウ・クバルシ（7/10）：

    若さにもかかわらず安定したプレーぶり。チームを前線へと押し上げた。

    アイメリク・ラポルテ（7/10）：

    守備面で対処すべきことはあまりなかったものの、堅実なプレーぶり。多くのボールに触れ、スムーズにパスを回した。

    マルク・ククレジャ（8/10）：

    可能な限り高い位置でプレーした。物議を醸すゴールの取り消しがあったが、その後まもなくオヤルサバルにお膳立てし、終盤にも同じ手を繰り返した。

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  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    MF

    ロドリ（7/10）：

    中盤の底で正確無比な働きを見せ、オーストリアの珍しい攻め上がりを断ち切る大きな貢献をした。

    ペドリ（6/10）：

    典型的な巧みなパスで前半に好機を演出。常にボールを受けて展開できる位置を取っていた。

    ダニ・オルモ（6/10）：

    ペナルティエリア内での見事なターンの後、押し出された。守備面でも本当によく働いた。

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FW

    ラミン・ヤマル（7/10）：

    コンラート・ライマーに厳しくマンマークされたが、いつものように多くの輝く瞬間を見せ、ギアを一段上げた。試合終盤、確実なゴールを阻まれた。

    ミケル・オヤルサバル（8/10）：

    ククレジャの正確なクロスから、最初のフィニッシュをいとも簡単に見せ、2点目もよく似た形だった。ボックス内で決定的な存在。

    アレックス・バエナ（7/10）：

    序盤から鋭さを見せ、スペインの好プレーの多くに絡んだ。ポロのゴールをお膳立てした見事なクロス。

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    サブ＆監督

    ミケル・メリーノ（5/10）：

    大きなインパクトを残せなかった。

    フェラン・トーレス（5/10）：

    いくつかのまずまずの攻撃機会を無駄にした。

    ガビ（評価なし）：

    ベンチからわずか5分間の出場を与えられただけ。

    マルク・プビル（評価なし）：

    ロスタイムに事態を固めるため投入。

    ファビアン・ルイス（評価なし）：

    こちらもかなり遅い時間に投入され、おそらくそのことにあまり満足していないだろう。

    ルイス・デ・ラ・フエンテ（7/10）：

    スペインのこのワールドカップにおける最も説得力のあるパフォーマンスであり、不気味なことに、まさに絶好のタイミングで調子が上がってきたように見える。

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