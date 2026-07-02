【選手採点：スペイン】ラ・ロハがついに調子を上げてきた！オヤルサバルが2得点

ウナイ・シモン（6/10）：

セーブを1つもする必要がなかった。

ペドロ・ポロ（8/10）：

守備の役割を怠ることなく、補助的なウインガーとしてプレーできた。見事なヘディングで2点目を決めた。

パウ・クバルシ（7/10）：

若さにもかかわらず安定したプレーぶり。チームを前線へと押し上げた。

アイメリク・ラポルテ（7/10）：

守備面で対処すべきことはあまりなかったものの、堅実なプレーぶり。多くのボールに触れ、スムーズにパスを回した。

マルク・ククレジャ（8/10）：

可能な限り高い位置でプレーした。物議を醸すゴールの取り消しがあったが、その後まもなくオヤルサバルにお膳立てし、終盤にも同じ手を繰り返した。