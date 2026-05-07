キックオフ：2026年5月9日(土)20:30

放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

プレミアリーグ第36節でリヴァプールとチェルシーがリヴァプールの本拠地アンフィールドで対戦する。

昨季プレミアリーグを制したリヴァプールだが、今季は低調な戦いが続く。優勝争いに絡めずにシーズンを終えることが決まったチームは、前節にマンチェスター・ユナイテッドに敗戦したが、来季チャンピオンズリーグ出場圏内の4位に位置する。チェルシーをホームに迎えるこの試合でトップ5確保のためにも勝利が必要だ。シーズンを通して不安定さを露呈する守備陣がこの試合で安定感を取り戻せるかがカギを握りそうだ。なお、長期離脱中の遠藤航は復帰に近づくと報じられるも、引き続き欠場することが濃厚だ。

対するチェルシーは、今季プレミアリーグの上位争いに食い込んでいたが、シーズン終盤にかけて急失速。リーグ戦5連敗の直後にロシニアーを解任し、暫定監督マクファーレンの下で迎えたノッティンガム・フォレスト戦でもホームで1-3で敗れて9位にまで転落した。リーグ戦7連敗を避けるべく迎えるのは敵地でのリヴァプール戦。直近のリーグ戦6試合で1得点のみの攻撃陣が綻びを見せる相手守備陣を攻略できるか。仮に勝ち点を落とせば来季欧州カップ戦出場権を逃す可能性がある中、チームは連敗を止められるか。