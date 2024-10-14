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日本とオーストラリア 過去10年の通算対戦成績は？サッカーW杯アジア最終予選

ワールドカップ AFC -降格戦日本 対 オーストラリア日本オーストラリア

10月15日(火)のワールドカップアジア最終予選第4節で日本代表と対戦するオーストラリア代表との過去10年間の通算成績を紹介。

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サッカー日本代表は、日本時間の10月15日(火)に開催されるワールドカップアジア最終予選(3次予選)第4節で埼玉スタジアム2002でグループC最大のライバルの1つであるオーストラリア代表と激突する。

長年しのぎを削ってきた両国の通算成績は、日本11勝、オーストラリア7勝、9引き分け、と日本が勝ち越しており、2009年を最後に直近9試合で日本が無敗を続けている。

2026年ワールドカップ本戦出場権を懸けた大一番を前に過去10年間の通算成績を振り返る。

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