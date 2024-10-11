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Juya Ito Japan Mitchell Duke Australia(C)Getty Images
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【10月15日】サッカー日本代表 オーストラリア戦のキックオフ時間・放送予定・メンバー

ワールドカップ AFC -降格戦日本 対 オーストラリア日本オーストラリア

日本時間の10月15日(火)午後7時35分～開催！サッカー日本代表対オーストラリア代表戦のキックオフ時間、試合会場、テレビ放送予定を紹介。

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サッカー日本代表は、日本時間の10月15日(火)に開催されるワールドカップアジア最終予選(3次予選)第4節でオーストラリア代表と対戦する。

本記事では、オーストラリア戦のキックオフ時間と試合会場などについて紹介する。

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