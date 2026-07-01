マイク・メニャン（6/10）：

実際のところ、スウェーデンの攻撃陣の才能にもかかわらず、ほとんど仕事はなかった。

ジュール・クンデ（7/10）：

うまく前線に上がり、アシストに値するプレーを見せたが、エンバペがゴールポストを叩いた。

ダヨ・ウパメカノ（6/10）：

スウェーデンが前に出た数少ない場面で、アレクサンデル・イサクに実際に苦しめられた。

ウィリアム・サリバ（6/10）：

アーセナルのチームメイトであるヴィクトル・ギェケレシュと本当に激しいフィジカルな戦いを繰り広げた。

リュカ・ディーニュ（7/10）：

常に高い位置でプレーしようとし、まずまずのシュートを放った。