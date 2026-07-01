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【選手採点：フランス】オリーセが圧巻…中盤の名演でレ・ブルーがワールドカップ16強へ。エンバペはメッシに並ぶ

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フランス 対 スウェーデン

フランスは火曜日、マイケル・オリーセの圧巻のパフォーマンスに導かれ、スウェーデンを3-0で完封し、2026年ワールドカップのベスト16へと余裕で進出した。ニュージャージーで最高のきらめきを見せたバイエルン・ミュンヘンの逸材はあらゆる場面に絡み、キリアン・エンバペの2得点とブラッドリー・バルコラのゴールにより、レ・ブルーはラウンド32を楽々と突破した。

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GOALがニュージャージーからフランスの選手たちを採点する。

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    GK＆DF

    マイク・メニャン（6/10）：

    実際のところ、スウェーデンの攻撃陣の才能にもかかわらず、ほとんど仕事はなかった。

    ジュール・クンデ（7/10）：

    うまく前線に上がり、アシストに値するプレーを見せたが、エンバペがゴールポストを叩いた。

    ダヨ・ウパメカノ（6/10）：

    スウェーデンが前に出た数少ない場面で、アレクサンデル・イサクに実際に苦しめられた。

    ウィリアム・サリバ（6/10）：

    アーセナルのチームメイトであるヴィクトル・ギェケレシュと本当に激しいフィジカルな戦いを繰り広げた。

    リュカ・ディーニュ（7/10）：

    常に高い位置でプレーしようとし、まずまずのシュートを放った。

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  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MF

    オーレリアン・チュアメニ（6/10）：

    大きな影響力を発揮することはできなかったが、広い範囲をカバーし、十分に堅実だった。

    アドリアン・ラビオ（7/10）：

    攻撃をサポートし、2度の惜しいシュートを放った。前へ進もうとする姿勢がしばしば見られた。

    マイケル・オリーセ（9/10）：

    大きな脅威として動き回り、何度も惜しい場面を作り、とんでもないバイシクルキックで歴史に残るようなゴールを決めかけた。バルコラとエンバペの両者へ絶妙なアシストを供給した。

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    FW

    ウスマン・デンベレ（7/10）：

    エンバペの1点目をアシストし、多くのチャンスを作り出した。オリーセのシュートのこぼれ球をゴールに導くことはできなかった。

    キリアン・エンバペ（8/10）：

    ポストに当てたものの、すぐに――そして必然的に――挽回した。オリーセの天才的なプレーのおかげで2点目を決め、今大会6得点でリオネル・メッシに並んだ。

    ブラドッリー・バルコラ（7/10）：

    抜け出してスプリントした後に決めるべきだったが、枠の上へ外した。次のチャンスは無駄にせず、豪快にゴールに叩き込んだ。

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    サブ＆監督

    デジレ・ドゥエ（6/10）：

    強烈なシュートでゴールキーパーを試した。

    マロ・グスト（6/10）：

    試合終盤に出場し守備を固め、クンデを休ませた。

    テオ・エルナンデス（評価なし）：

    グストと同様だが反対サイドで。すぐに前線へと効果的に上がった。

    ジャン＝フィリップ・マテタ（評価なし）：

    試合終了間際にエムバペと交代で出場。

    ラヤン・シェルキ（評価なし）：

    オリセに十分な休養を与えた。

    ディディエ・デシャン（8/10）：

    ベンチに復帰。彼のチームはまさに絶好のタイミングで調子を上げ、脅威になり始めている。

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