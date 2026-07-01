GOALがニュージャージーからフランスの選手たちを採点する。
【選手採点：フランス】オリーセが圧巻…中盤の名演でレ・ブルーがワールドカップ16強へ。エンバペはメッシに並ぶ
- AFP
GK＆DF
マイク・メニャン（6/10）：
実際のところ、スウェーデンの攻撃陣の才能にもかかわらず、ほとんど仕事はなかった。
ジュール・クンデ（7/10）：
うまく前線に上がり、アシストに値するプレーを見せたが、エンバペがゴールポストを叩いた。
ダヨ・ウパメカノ（6/10）：
スウェーデンが前に出た数少ない場面で、アレクサンデル・イサクに実際に苦しめられた。
ウィリアム・サリバ（6/10）：
アーセナルのチームメイトであるヴィクトル・ギェケレシュと本当に激しいフィジカルな戦いを繰り広げた。
リュカ・ディーニュ（7/10）：
常に高い位置でプレーしようとし、まずまずのシュートを放った。
- Getty Images Sport
MF
オーレリアン・チュアメニ（6/10）：
大きな影響力を発揮することはできなかったが、広い範囲をカバーし、十分に堅実だった。
アドリアン・ラビオ（7/10）：
攻撃をサポートし、2度の惜しいシュートを放った。前へ進もうとする姿勢がしばしば見られた。
マイケル・オリーセ（9/10）：
大きな脅威として動き回り、何度も惜しい場面を作り、とんでもないバイシクルキックで歴史に残るようなゴールを決めかけた。バルコラとエンバペの両者へ絶妙なアシストを供給した。
- AFP
FW
ウスマン・デンベレ（7/10）：
エンバペの1点目をアシストし、多くのチャンスを作り出した。オリーセのシュートのこぼれ球をゴールに導くことはできなかった。
キリアン・エンバペ（8/10）：
ポストに当てたものの、すぐに――そして必然的に――挽回した。オリーセの天才的なプレーのおかげで2点目を決め、今大会6得点でリオネル・メッシに並んだ。
ブラドッリー・バルコラ（7/10）：
抜け出してスプリントした後に決めるべきだったが、枠の上へ外した。次のチャンスは無駄にせず、豪快にゴールに叩き込んだ。
- AFP
サブ＆監督
デジレ・ドゥエ（6/10）：
強烈なシュートでゴールキーパーを試した。
マロ・グスト（6/10）：
試合終盤に出場し守備を固め、クンデを休ませた。
テオ・エルナンデス（評価なし）：
グストと同様だが反対サイドで。すぐに前線へと効果的に上がった。
ジャン＝フィリップ・マテタ（評価なし）：
試合終了間際にエムバペと交代で出場。
ラヤン・シェルキ（評価なし）：
オリセに十分な休養を与えた。
ディディエ・デシャン（8/10）：
ベンチに復帰。彼のチームはまさに絶好のタイミングで調子を上げ、脅威になり始めている。