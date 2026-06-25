アリソン（7/10）：

長時間にわたって単なる傍観者だった。後半に立て続けに2度のビッグセーブを見せた。

ダニーロ（6/10）：

ジョン・マッギンに十分試されることはなかった。後半に悪質なチャレンジでイエローカードを受け、退場にならなかったのは幸運だった。

マルキーニョス（6/10）：

スコットランドの切れ味を欠いた前線のおかげで楽な一晩を過ごした。パスは十分にうまかった。

ガブリエウ・マガリャンイス（7/10）：

早い段階で大きな介入を見せた。デュエルを支配し、多くのパスを成功させた。

ドウグラス・サントス（6/10）：

トリッキーなベン・ガノン＝ドークに厳しい試練を与えられたが、攻撃をうまくサポートした。