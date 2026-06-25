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【選手採点：ブラジル】ヴィニシウスが大活躍！セレソンのスーパースターがスコットランドを追い込む

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スコットランド 対 ブラジル
ヴィニシウス・ジュニオール

ヴィニシウスの2得点により、水曜日のマイアミでブラジルが容赦なくミスを突き、スコットランドはワールドカップ敗退の瀬戸際に追い込まれた。セレソンはグループC首位を確定させたが、この0-3の敗戦により、スコットランドはベスト32進出を目指すなかで、3位の中で最も好成績を収めたチームの一つになる可能性は低くなった。

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GOALがマイアミからブラジルの選手を評価する。

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK＆DF

    アリソン（7/10）：

    長時間にわたって単なる傍観者だった。後半に立て続けに2度のビッグセーブを見せた。

    ダニーロ（6/10）：

    ジョン・マッギンに十分試されることはなかった。後半に悪質なチャレンジでイエローカードを受け、退場にならなかったのは幸運だった。

    マルキーニョス（6/10）：

    スコットランドの切れ味を欠いた前線のおかげで楽な一晩を過ごした。パスは十分にうまかった。

    ガブリエウ・マガリャンイス（7/10）：

    早い段階で大きな介入を見せた。デュエルを支配し、多くのパスを成功させた。

    ドウグラス・サントス（6/10）：

    トリッキーなベン・ガノン＝ドークに厳しい試練を与えられたが、攻撃をうまくサポートした。

    • 広告
  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MF

    ブルーノ・ギマランイス（8/10）：

    彼の正確なディープクロスが、2点目でヴィニの仕事を簡単にした。クーニャへのアシストでも素晴らしい冷静さを見せた。

    カゼミーロ（7/10）：

    自陣ペナルティエリア内で大きなタックルを一度決めた。見事なスルーパスで3点目にも貢献した。

    ルーカス・パケタ（7/10）：

    守備で本当によく働いた。ヴィニシウスのハットトリックでアシストを記録できたはずだった。

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FW

    ラヤン（7/10）：

    素早い判断でマッケナを封じ込め、型破りなアシストを記録。ボールを持つたびに脅威となっていた。

    マテウス・クーニャ（7/10）：

    前半終盤に勢いづき、得点できなかったのは不運だった。後にシンプルなフィニッシュでゴールを決めた。

    ヴィニシウス・ジュニオール（8/10）：

    序盤に与えられたチャンスで冷静にキーパーをかわした。VARに2点目を最初は取り消されたが、ヘディングを叩き込んだ。本当ならハットトリックを達成すべきだった。

  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    サブ＆マネージャー

    ファビーニョ（5/10）：

    悪質なファウルでイエローカードを受けた。

    ガブリエウ・マルティネッリ（5/10）：

    左サイドでの投入後、ボールにあまり多く触れることはなかった。

    ネイマール（5/10）：

    ピッチへの復帰で大歓声を浴びたが、実際にはペースに乗れていないように見えた。1本のシュートを枠内に放った。

    アレックス・サンドロ（評価なし）：

    試合を締めくくるために投入された。

    エンドリッキ（評価なし）：

    勝利が決まった状態で、実質的なインパクトを与えるには遅すぎる投入だった。

    カルロ・アンチェロッティ（7/10）：

    スコットランドが彼のチームにとって楽な展開にしてくれたとはいえ、まさに彼が望んでいたような夜だった。グループ突破、仕事完了。

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