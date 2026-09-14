ACLエリート2026-27グループ開幕戦 Jリーグ勢の対戦予定・見どころ

試合日程：2026年9月15日(火)19:00

会場：カシマスタジアム

放送・配信：DAZN

2026-27シーズンのACLEリーグステージ第1節で鹿島アントラーズがホームにオーストラリアのニューカッスル・ジェッツを迎える。

2025シーズンのJ1王者として、3季ぶりにアジアの舞台に返り咲いた鹿島アントラーズ。ACLEでは初出場となる今季、リーグステージ初戦でニューカッスル・ジェッツをホームに迎える。しかし、チーム状態は現在心配な状態。J1リーグ開幕4連勝を飾ったものの、週末にヴィッセル神戸にも敗れてこれで3連敗となった。ACLEでの初陣を浮上のきっかけにもしたいところだ。

対するニューカッスル・ジェッツは、昨季Aリーグでレギュラーシーズン首位に輝き、ACLEへの出場権を獲得。アジア最高峰の大会への参戦は2009年のACL以来17年ぶりで、ACLEでは今回が初出場となる。昨季は若い選手を中心としたチームで快進撃を見せ、Aリーグのプレミアーズプレート獲得とカップ戦制覇を成し遂げた。この勢いとともにアジア舞台に乗り込み、初戦から敵地でどのようなパフォーマンスを見せるか注目だ。

両チームにとってACLEのリーグステージ初戦となるだけに、今後の戦いに弾みをつける意味でも重要な一戦となる。鹿島アントラーズとしてはホームの後押しを受けながら主導権を握り、相手の勢いを封じたいところ。一方のニューカッスル・ジェッツは、アジアで豊富な実績を誇る相手チームに対して自分たちの攻撃力がどこまで通用するかが試される一戦だ。



