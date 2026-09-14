ACLエリート2026-27グループ開幕戦 Jリーグ勢の対戦予定・見どころ

2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）がいよいよ開幕する。今季から出場クラブ数が大幅に増加された大会には、Jリーグから史上最多となる5クラブが参戦。2025J1リーグ王者鹿島アントラーズ、Jリーグ百年構想リーグ王者ヴィッセル神戸に加え、柏レイソル、京都サンガF.C.、そして昨季ACL2を制したガンバ大阪がリーグステージの舞台に立つ。
本記事では、ACLEに出場するJリーグ勢のリーグステージ初戦の試合情報、見どころ、放送・配信予定を紹介する。
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2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）がいよいよ開幕する。今季から出場クラブ数が大幅に増加された大会には、Jリーグから史上最多となる5クラブが参戦。2025J1リーグ王者鹿島アントラーズ、Jリーグ百年構想リーグ王者ヴィッセル神戸に加え、柏レイソル、京都サンガF.C.、そして昨季ACL2を制したガンバ大阪がリーグステージの舞台に立つ。
本記事では、ACLEに出場するJリーグ勢のリーグステージ初戦の試合情報、見どころ、放送・配信予定を紹介する。
試合日程：2026年9月15日(火)19:00
会場：カシマスタジアム
放送・配信：DAZN
2026-27シーズンのACLEリーグステージ第1節で鹿島アントラーズがホームにオーストラリアのニューカッスル・ジェッツを迎える。
2025シーズンのJ1王者として、3季ぶりにアジアの舞台に返り咲いた鹿島アントラーズ。ACLEでは初出場となる今季、リーグステージ初戦でニューカッスル・ジェッツをホームに迎える。しかし、チーム状態は現在心配な状態。J1リーグ開幕4連勝を飾ったものの、週末にヴィッセル神戸にも敗れてこれで3連敗となった。ACLEでの初陣を浮上のきっかけにもしたいところだ。
対するニューカッスル・ジェッツは、昨季Aリーグでレギュラーシーズン首位に輝き、ACLEへの出場権を獲得。アジア最高峰の大会への参戦は2009年のACL以来17年ぶりで、ACLEでは今回が初出場となる。昨季は若い選手を中心としたチームで快進撃を見せ、Aリーグのプレミアーズプレート獲得とカップ戦制覇を成し遂げた。この勢いとともにアジア舞台に乗り込み、初戦から敵地でどのようなパフォーマンスを見せるか注目だ。
両チームにとってACLEのリーグステージ初戦となるだけに、今後の戦いに弾みをつける意味でも重要な一戦となる。鹿島アントラーズとしてはホームの後押しを受けながら主導権を握り、相手の勢いを封じたいところ。一方のニューカッスル・ジェッツは、アジアで豊富な実績を誇る相手チームに対して自分たちの攻撃力がどこまで通用するかが試される一戦だ。
試合日程：2026年9月15日(火)19:00
会場：大田ワールドカップ競技場（韓国）
放送・配信：DAZN
2026-27シーズンのACLEリーグステージ第1節で京都サンガF.C.が太田ハナシチズンの本拠地に乗り込む。
昨季のKリーグ1でクラブ史上最高となる2位に入り、ACLE出場権を獲得した大田ハナ・シチズン。アジア最高峰の大会への出場は2002-03シーズンのACL以来となる。今季はKリーグ1で6位につけており、直近では5試合で4勝を挙げるなど好調。久々に挑むアジアの舞台で、ホームで白星スタートを狙う。
対する京都サンガF.C.は、昨季のJ1リーグでクラブ史上最高の3位に入り、クラブ史上初のアジアの舞台に挑む。しかし、今季はここまで低調な戦い。7試合を終えて15位と低迷し、週末に2点差を逆転されての敗戦となった。エリアス擁する攻撃陣が好調なだけに、守備陣がアジアの舞台でいかに踏ん張れるかがカギを握りそうだ。
太田ハナシチズン、京都サンガF.C.ともに新たな歴史を刻むACLEのリーグステージ初戦だ。大田ハナ・シチズンは最近の調子を維持し、ホームの利を活かして好スタートを目指す。対する京都サンガF.C.がクラブ史上初のアジアの舞台で昨季輝きを放った攻撃陣が難しいアウェーゲームで復調の兆しを見せるのか。両チームにとって今後の戦いを占う重要な一戦となる。
試合日程：2026年9月15日(火)19:00
会場：パナソニック スタジアム 吹田
放送・配信：DAZN
2026-27シーズンのACLEリーグステージ第1節でガンバ大阪が本拠地にベトナムのコンアン・ハノイを迎える。
昨季アル・ナスルを下したACL2王者として今季のACLEに挑むガンバ大阪。プレリミナリーステージでは江原FCとのアウェイ戦を延長の末に1-0で制し、リーグステージへの切符をつかんだ。しかし、リーグステージ初戦を前にチーム状態は芳しくない。直近5試合勝利がないなど、安定感を欠いている。ホームで迎えるACLE初戦で白星を掴んで流れを変えたい。
対するコンアン・ハノイは、昨季のVリーグ1を3試合を残して制したベトナム王者。プレリミナリーステージでオーストラリアのアデレード・ユナイテッドを敵地で2-0と破り、クラブ史上初となるACLE本戦にコマを進めた。今季の国内リーグでも開幕から連勝を飾るなど安定した戦いを見せる。近年急成長を見せるチームはガンバ大阪との一戦でもこの勢いを維持できるか。
ガンバ大阪とコンアン・ハノイは、ともにプレリミナリーステージで無失点勝利を収めてリーグステージに進出。ガンバ大阪にとっては、昨季ACL2王者として臨むホームでの初戦で最近の調子を払しょくする戦いを見せたいところだ。一方、国内リーグ開幕2試合をいずれも無失点で制しているコンアン・ハノイは、今季公式戦無失点の守備陣を中心とした安定感を武器に敵地での金星獲得を目指す。
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試合日程：2026年9月16日(水)19:00
会場：全州ワールドカップ競技場（韓国）
放送・配信：DAZN
2026-27シーズンのACLEリーグステージ第1節で柏レイソルが韓国の全北現代モータースの本拠地でのアウェーゲームに臨む。
昨季のKリーグ1を制し、3季ぶりにACLEの舞台へ戻ってきた全北現代モータース。昨季はリーグ戦で26試合無敗を記録して最多記録を更新する10度目のKリーグ1制覇を果たすと、カップ戦も制して国内2冠を達成した。今季はここまでKリーグ1で3位と安定感のある戦いを見せており、リーグステージ初戦でもホームで白星スタートを狙う。
対する柏レイソルは、昨季のJ1リーグを2位で終えてACLE出場権を獲得。アジア最高峰の大会への参戦は2018年以来8年ぶりとなる。ロドリゲスの下で見せた昨季の勢いを今季も維持しており、J1リーグ開幕7試合で5勝と好調だ。守備陣の不安定さは懸念されるものの、この勢いを8年ぶりに立つアジアの舞台でも維持できるか。
両クラブは2018年のACLでも対戦経験があり、その際全北現代モータースがホームとアウェイでともに勝利した。柏レイソルにとっては8年ぶりとなるACLEでの初戦から、昨季韓国2冠の強豪とのアウェイゲーム。全北現代モータースが再び柏を退けるのか、それとも柏レイソルが敵地で2018年の雪辱を果たすのか注目だ。
試合日程：2026年9月16日(水)21:15
会場：タンマサート・スタジアム（タイ）
放送・配信：DAZN
2026-27シーズンのACLEリーグステージ第1節で、Jリーグ百年構想リーグ王者ヴィッセル神戸がタイのポートFCの本拠地に乗り込む。
昨季のタイ・プレミアリーグで2位に入り、ACLE出場権を獲得したポートFC。昨季はリーグカップ優勝も成し遂げた。4季ぶりにACLE本戦に帰ってきたチームは、今季国内リーグで開幕2連勝と好スタートを切っている。昨季安定感のあった守備陣を中心にアジアの舞台でも躍進できるか。昨季ベスト4のヴィッセル神戸をホームで苦しめられるか。
国内リーグで好調を維持するチーム同士によるACLEリーグステージ初戦だ。ポートFCにとっては、昨季ベスト4のヴィッセル神戸をホームに迎えるまさに腕試しといえる一戦となる。一方の神戸は、タイでのアウェイゲームという環境の中で結果を残し、今季もアジアで上位進出を目指す戦いを好スタートで切れるか。
2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は『DAZN』が独占放映権を保有しており、決勝を含む全試合をライブ配信する。
そのため、地上波やBS/CSのテレビ放送や他のインターネットプラットフォームでのネット配信は予定されていない。
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