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オーストラリア代表の最新FIFAランキングは何位？10月15日に日本と対戦

オーストラリア日本 対 オーストラリア日本ワールドカップ AFC -降格戦

【日本対オーストラリア最新情報】10月15日のワールドカップアジア最終予選で対戦するサッカー日本代表とオーストラリア代表の最新FIFAランキングを紹介。

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ワールドカップアジア最終予選が2024年10月15日(火)に開催される。

本記事では、日本代表の対戦国となるオーストラリア代表の最新FIFAランキングを紹介する。

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