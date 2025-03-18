FIFAワールドカップ26 アジア最終予選（3次予選）の第7節が日本時間2025年3月20日(木)から21日(金)にかけて開催される。
今回はワールドカップ予選第7節の試合日程、テレビ放送予定、視聴方法を紹介する。
W杯アジア最終予選第7節｜試合日程・放送予定
|試合日(日本時間)
|組
|対戦カード
|放送予定
|3/20(木)18:10
|C
|オーストラリア vs インドネシア
|DAZN
|3/20(木)19:35
|C
|日本 vs バーレーン
|テレビ朝日系列
DAZN
TVer
|3/20(木)20:00
|B
|韓国 vs オマーン
|DAZN
|3/21(金)1:00
|A
|イラン vs UAE
|DAZN
|3/21(金)1:00
|A
|ウズベキスタン vs キルギス
|DAZN
|3/21(金)3:15
|B
|ヨルダン vs パレスチナ
|DAZN
|3/21(金)3:15
|C
|サウジアラビア vs 中国
|DAZN
|3/21(金)3:15
|B
|イラク vs クウェート
|DAZN
|3/21(金)3:15
|A
|カタール vs 朝鮮民主主義人民共和国
|DAZN
W杯アジア最終予選 テレビ放送・ネット配信予定
W杯アジア最終予選第7節、日本戦以外は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。そのため、テレビ地上波、BS/CS放送、その他配信は予定されていない。
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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
W杯アジア最終予選 の視聴方法
W杯アジア最終予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。
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