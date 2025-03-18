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GOAL

【テレビ放送】2026年W杯アジア最終予選第7節のテレビ中継・ネット配信スケジュール

ワールドカップ AFC -降格戦日本 対 バーレーン日本ウズベキスタン中国イランオーストラリアヨルダン韓国アラブ首長国連邦朝鮮民主主義人民共和国カタールキルギスオマーンクウェートバーレーンインドネシアイラクパレスチナ自治政府サウジアラビアオーストラリア 対 インドネシア韓国 対 オマーンカタール 対 朝鮮民主主義人民共和国イラン 対 アラブ首長国連邦ウズベキスタン 対 キルギスヨルダン 対 パレスチナ自治政府サウジアラビア 対 中国イラク 対 クウェート

【サッカーW杯アジア最終予選放送予定】3月20日・21日開催のワールドカップ(W杯)アジア最終予選第7節のテレビ放送スケジュール、キックオフ時間、中継予定を紹介。

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FIFAワールドカップ26 アジア最終予選（3次予選）の第7節が日本時間2025年3月20日(木)から21日(金)にかけて開催される。

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今回はワールドカップ予選第7節の試合日程、テレビ放送予定、視聴方法を紹介する。

W杯アジア最終予選第7節｜試合日程・放送予定

試合日(日本時間)対戦カード放送予定
3/20(木)18:10Cオーストラリア vs インドネシアDAZN
3/20(木)19:35C日本 vs バーレーンテレビ朝日系列
DAZN
TVer
3/20(木)20:00B韓国 vs オマーンDAZN
3/21(金)1:00Aイラン vs UAEDAZN
3/21(金)1:00Aウズベキスタン vs キルギスDAZN
3/21(金)3:15Bヨルダン vs パレスチナDAZN
3/21(金)3:15Cサウジアラビア vs 中国DAZN
3/21(金)3:15Bイラク vs クウェートDAZN
3/21(金)3:15Aカタール vs 朝鮮民主主義人民共和国DAZN

W杯アジア最終予選 テレビ放送・ネット配信予定

W杯アジア最終予選第7節、日本戦以外は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。そのため、テレビ地上波、BS/CS放送、その他配信は予定されていない。

以下に続く
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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

W杯アジア最終予選 の視聴方法

W杯アジア最終予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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