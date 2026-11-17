サッカー日本代表を率いる森保一監督は、11月17日(火)のパラグアイ代表戦を最後に退任する。

本記事では、森保監督の後任や新監督の初陣の日程、森保ジャパンラストマッチの中継予定を紹介する。

森保監督の後任は誰？新監督は？

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日本サッカー協会(JFA)は2026年7月23日(木)、森保一監督の後任として、U-21日本代表を率いる大岩剛氏が就任することを発表した。

大岩氏は2028年ロサンゼルス五輪を目指すU-21日本代表監督を兼任し、2030年のFIFAワールドカップに向けて日本代表の指揮を執る予定だ。鹿島アントラーズでは2018年のAFCチャンピオンズリーグ優勝、年代別代表では2024年パリ五輪ベスト8などの実績を持つ。

当初、森保監督は「AFCアジアカップサウジアラビア2027」終了まで指揮を執る予定だったが、大会の開催延期に伴い、11月17日(火)のパラグアイ戦を最後に退任することになった。12月に予定されていた国際親善試合も中止となっている。

大岩新監督の初陣はいつ？試合日程

大岩剛新監督の初陣は、2027年3月25日(木)にエディオンピースウイング広島で開催される「キリンチャレンジカップ2027」となる予定だ。日本代表は同30日(火)にも東京・国立競技場で試合を行う。

開催日 大会 対戦カード 会場 2027年3月25日(木) キリンチャレンジカップ2027 日本 vs 対戦国未定 エディオンピースウイング広島(広島) 2027年3月30日(火) キリンチャレンジカップ2027 日本 vs 対戦国未定 国立競技場(東京)

森保監督ラストマッチは11/17(火)パラグアイ戦！中継予定は？

森保監督の日本代表での最後の試合は、2026年11月17日(火)に行われるパラグアイ代表戦となる。

日本vsパラグアイは日本時間22:10にシンガポール・ナショナルスタジアムでキックオフを予定。地上波『日本テレビ系列』で生中継、ネット『U-NEXT』『TVer』でライブ配信が行われる。

『U-NEXT』は「全力応援解説LIVE」「徹底分析解説LIVE」の2チャンネルを21:25から配信する。

チャンネル 形態 中継開始時間 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 11/17(火)21:25～ 日本テレビ系列 地上波テレビ 11/17(火)22:05～ TVer ネット 日本テレビ系列と同時配信

※すべて日本時間。

※中継内容およびスケジュールは変更の可能性があります。最新情報は日本テレビおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

日本vsパラグアイのおすすめ視聴方法

国際親善試合の日本vsパラグアイは、『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を行う。視聴には「U-NEXTサッカーパック」または「月額プラン(31日間無料トライアル)」への登録が必要となる。

「月額プラン」には初回31日間の無料トライアル期間があり、期間中は日本vsパラグアイをはじめ、シンガポールvsパラグアイ、シンガポールvsブラジルなど対象の見放題作品が視聴可能。無料トライアル期間中に解約した場合、月額料金の支払いは発生しない。

なお、日本vsパラグアイは森保一監督が率いる日本代表としては最終戦に。『U-NEXT』では事前番組で監督や選手への貴重なインタビュー映像などを配信するほか、「全力応援解説LIVE」では代表レジェンドOBたちと一緒に日本代表を応援することができ、「徹底分析解説LIVE」は戦術解説に特化しているなど好みの視聴体験に合わせてチャンネルを選ぶことができる。

U-NEXT月額プラン 31日間無料トライアルの加入手順

「日本代表特設ページ」へアクセス 「まずは31日間無料トライアル」を選択 メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了 あとは配信ページから視聴を開始するだけ！

※月額プラン31日間無料トライアル期間終了後、解約しない場合は月額2,189円(税込)で自動更新。

サッカー日本代表｜最新情報

日本代表に関する最新情報は以下にまとめている。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。