村上宗隆がMLBホワイトソックスでもらう年俸はいくら？

MLB（メジャーリーグ・ベースボール）のシカゴ・ホワイトソックスに村上宗隆が入団した。東京ヤクルトスワローズで大活躍して、野球日本代表（侍ジャパン）でもプレーする大型スラッガーは、今シーズンからアメリカに活躍の場を移した。。
本記事では、ホワイトソックスの村上宗隆の年俸を紹介する。
ホワイトソックス村上宗隆の年俸は？
2026シーズンからMLBに挑戦する村上宗隆は、シカゴ・ホワイトソックスに入団した。ホワイトソックスと村上は、総額3400万ドル（約51億9800万円）の2年契約を結んだ。年俸は1700万ドル（約25億9900万円）となる。
なお、ホワイトソックス内で村上は、アンドリュー・ベニンテンディやサラントニー・ドミンゲスを差し置いてチーム最高額の年俸となるようだ。
村上宗隆所属ホワイトソックスの開幕試合はいつ？
村上宗隆が入団したシカゴ・ホワイトソックスは、日本時間3月27日(金)に敵地アメリカン・ファミリー・フィールド でミルウォーキー・ブルワーズとの開幕戦を迎える。
この試合で村上がMLBデビューするか注目だ。
