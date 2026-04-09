Prime Video Boxing 15はどこで見れる？テレビ放送の有無・ネット配信・中継スケジュール

Prime Video Boxing 15は、注目カードが揃うボクシングイベントとして大きな関心を集めている。世界戦やトップランカー同士の対戦が予定されている。

本記事では、Prime Video Boxing 15のTV放送・ネット配信・中継スケジュールについて紹介する。

Prime Video Boxing 15のTV放送・ネット配信・中継スケジュールは？

『Prime Video Boxing 15』は、地上波・BS・CSを含めたテレビ放送は実施されず、インターネット配信限定での開催となる。視聴はAmazon Prime Videoを通じたライブ配信が唯一の方法となっている。

配信は日本時間2026年4月11日(土)17時00分からスタート予定。大会全体がライブで配信される形式となっており、注目カードをリアルタイムで楽しめる。

視聴にはAmazonプライム会員への登録が必要となるが、日本国内の会員であれば追加料金なしで視聴可能。月額または年額の会費内でコンテンツを楽しめる点も特徴だ。

また、ライブ配信終了後には見逃し配信(アーカイブ)にも対応。リアルタイムで視聴できない場合でも、後日好きなタイミングで試合をチェックできる環境が整っている。

項目 内容 配信サービス Amazon Prime Video 配信形式 ネット独占ライブ配信 配信日時 2026年4月11日(土) 17:00〜 テレビ放送 なし 視聴料金 プライム会員なら追加料金なし 見逃し配信 あり(アーカイブ対応)

Prime Video Boxing 15の対戦カード・試合順

「Prime Video Boxing 15」は、次世代を担う若手から世界レベルの実力者までが集結する全5試合構成のボクシングイベント。序盤から見どころの多いカードが並び、終盤に向けて盛り上がりが加速していく流れとなっている。

メインイベントでは、那須川天心がWBC世界バンタム級挑戦者決定戦に出場し、元世界王者ファン・フランシスコ・エストラーダと激突。今後のキャリアを左右する重要な一戦として注目度は非常に高い。

セミファイナルでは坪井智也が登場し、元世界王者ペドロ・ゲバラと対戦。さらに帝拳ジム勢を中心に、日本人選手と海外トップクラスのファイターによる実力勝負が展開される。

試合は第1試合から順次進行し、メインイベントは20:00〜20:45頃の開始が想定されている。

第1試合：132ポンド契約 6回戦｜久保寺啓太 vs クリサルディ・ベルトラン

第2試合：バンタム級 10回戦｜秋次克真 vs ホセ・カルデロン

第3試合：フライ級 10回戦｜高見亨介 vs アンヘル・アヤラ

第4試合：スーパーフライ級 10回戦｜坪井智也 vs ペドロ・ゲバラ

第5試合：WBC世界バンタム級挑戦者決定戦｜那須川天心 vs ファン・フランシスコ・エストラーダ

Prime Video Boxing 15のおすすめ視聴方法

Amazon

前述の通り、那須川天心の最新試合などが行われる「Prime Video Boxing 15」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

【Amazon】試合の無料体験視聴方法

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