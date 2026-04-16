半沢直樹はどこで見れる？配信サービス・無料視聴方法・見放題情報まとめ

社会現象とも言える熱狂を巻き起こした人気ドラマ『半沢直樹』。堺雅人演じる銀行員・半沢直樹が巨大組織に立ち向かう痛快なストーリーは、「倍返しだ！」の名台詞とともに日本中に強烈なインパクトを残した。

本記事では、ドラマ『半沢直樹』のあらすじ、見逃し配信について紹介する。

ドラマ「半沢直樹」とは？物語のあらすじをを紹介

ドラマ『半沢直樹』は、池井戸潤の小説シリーズを原作とするTBS系「日曜劇場」枠の大ヒット作品だ。主演は堺雅人。銀行員・半沢直樹が、銀行内外にはびこる不正や理不尽な権力構造に立ち向かい、自らの信念を貫いていく姿を描く。

本作の最大の魅力は、組織に押しつぶされることなく、真正面から敵に挑んでいく半沢の痛快な逆転劇にある。「やられたらやり返す。倍返しだ！」という決め台詞は大きな話題となり、ドラマの枠を超えて社会現象を巻き起こした。

あらすじは大きく2シリーズに分かれる。2013年放送の第1シリーズでは、大阪西支店で発生した5億円の融資トラブルをきっかけに、半沢が銀行内部の責任転嫁や不正と対峙。後半では東京本店に舞台を移し、ホテル再建や金融庁対応、そして宿敵との対決が描かれる。

2020年放送の第2シリーズでは、子会社の証券会社へ出向した半沢が、不当な圧力や大型買収案件の裏側に挑む。その後は銀行本店へ復帰し、経営再建案件を通じて、政治や官庁も絡むさらに大きな闘いへ踏み込んでいく。

勧善懲悪のわかりやすさと、緊張感のある駆け引き、そして豪華キャストによる重厚な演技が重なり、『半沢直樹』は今なお高い人気を誇るドラマシリーズとなっている。

ドラマ「半沢直樹」の出演者を紹介

堺雅人主演のドラマ『半沢直樹』は、2013年と2020年の2シリーズにわたって放送され、日本のドラマ史に残る大ヒット作として知られている。銀行を舞台にした社会派ドラマでありながら、個性の強いキャラクターと名優たちの競演によって圧倒的な存在感を放つ作品だ。

物語の中心となるのは、東京中央銀行の行員たちと、その周囲で暗躍する権力者たち。主人公・半沢直樹を取り巻く同期や上司、そして敵対する人物まで、いずれも強烈な個性を持つキャラクターが揃い、ドラマの緊張感を高めている。

さらに、シリーズごとに新たなキャストが加わることで、物語のスケールは拡大。2013年版では銀行内部の不正、2020年版では政財界を巻き込んだ戦いが描かれ、出演者の演技力が作品の魅力を支えている。

キャラクター 出演者 役どころ 半沢直樹 堺雅人 不正に立ち向かう銀行員(主人公) 半沢花 上戸彩 半沢の妻 渡真利忍 及川光博 半沢の同期で情報通 黒崎駿一 片岡愛之助 金融庁の検査官 大和田暁 香川照之 銀行幹部・最大のライバル 中野渡謙 北大路欣也 東京中央銀行頭取 近藤直弼 滝藤賢一 半沢の同期 浅野匡 石丸幹二 大阪西支店長 森山雅弘 賀来賢人 証券会社の部下 浜村瞳 今田美桜 証券会社の部下 伊佐山泰二 市川猿之助 証券営業部長 白井亜希子 江口のりこ 国土交通大臣 箕部啓治 柄本明 大物代議士

ドラマ「半沢直樹」はどこで見れる？

ドラマ『半沢直樹』は、現在動画配信サービスを通じて視聴可能となっている。数ある配信サービスの中でも、見放題で全シリーズを視聴できるのは限られており、視聴方法は絞られる形だ。

2026年時点では、動画配信サービスではU-NEXTが独占的に配信を行っており、第1シリーズ(2013年版)と第2シリーズ(2020年版)の全話に加え、スピンオフ作品『狙われた半沢直樹のパスワード』も視聴可能となっている。

U-NEXTは月額制のサービスだが、初回登録者向けに31日間の無料トライアルが用意されており、期間内であれば追加料金なしで全エピソードを見放題で楽しむことができる。過去シリーズを一気見したい場合や、初めて視聴する場合にも適した選択肢となる。

現時点では他の主要な定額配信サービスでの見放題配信は確認されておらず、『半沢直樹』を視聴する場合はU-NEXTが有力な手段となる。

サービス 配信内容 U-NEXT 第1シリーズ・第2シリーズ

※配信内容は変更となる可能性があります。最新情報は各公式サイトを確認してください。

U-NEXTの視聴方法

ドラマ『半沢直樹』は、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。