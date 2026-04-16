半沢直樹はどこで見れる？配信サービス・無料視聴方法・見放題情報まとめ

社会現象とも言える熱狂を巻き起こした人気ドラマ『半沢直樹』。堺雅人演じる銀行員・半沢直樹が巨大組織に立ち向かう痛快なストーリーは、「倍返しだ！」の名台詞とともに日本中に強烈なインパクトを残した。
本記事では、ドラマ『半沢直樹』のあらすじ、見逃し配信について紹介する。
ドラマ「半沢直樹」とは？物語のあらすじをを紹介
ドラマ『半沢直樹』は、池井戸潤の小説シリーズを原作とするTBS系「日曜劇場」枠の大ヒット作品だ。主演は堺雅人。銀行員・半沢直樹が、銀行内外にはびこる不正や理不尽な権力構造に立ち向かい、自らの信念を貫いていく姿を描く。
本作の最大の魅力は、組織に押しつぶされることなく、真正面から敵に挑んでいく半沢の痛快な逆転劇にある。「やられたらやり返す。倍返しだ！」という決め台詞は大きな話題となり、ドラマの枠を超えて社会現象を巻き起こした。
あらすじは大きく2シリーズに分かれる。2013年放送の第1シリーズでは、大阪西支店で発生した5億円の融資トラブルをきっかけに、半沢が銀行内部の責任転嫁や不正と対峙。後半では東京本店に舞台を移し、ホテル再建や金融庁対応、そして宿敵との対決が描かれる。
2020年放送の第2シリーズでは、子会社の証券会社へ出向した半沢が、不当な圧力や大型買収案件の裏側に挑む。その後は銀行本店へ復帰し、経営再建案件を通じて、政治や官庁も絡むさらに大きな闘いへ踏み込んでいく。
勧善懲悪のわかりやすさと、緊張感のある駆け引き、そして豪華キャストによる重厚な演技が重なり、『半沢直樹』は今なお高い人気を誇るドラマシリーズとなっている。
ドラマ「半沢直樹」の出演者を紹介
堺雅人主演のドラマ『半沢直樹』は、2013年と2020年の2シリーズにわたって放送され、日本のドラマ史に残る大ヒット作として知られている。銀行を舞台にした社会派ドラマでありながら、個性の強いキャラクターと名優たちの競演によって圧倒的な存在感を放つ作品だ。
物語の中心となるのは、東京中央銀行の行員たちと、その周囲で暗躍する権力者たち。主人公・半沢直樹を取り巻く同期や上司、そして敵対する人物まで、いずれも強烈な個性を持つキャラクターが揃い、ドラマの緊張感を高めている。
さらに、シリーズごとに新たなキャストが加わることで、物語のスケールは拡大。2013年版では銀行内部の不正、2020年版では政財界を巻き込んだ戦いが描かれ、出演者の演技力が作品の魅力を支えている。
|キャラクター
|出演者
|役どころ
|半沢直樹
|堺雅人
|不正に立ち向かう銀行員(主人公)
|半沢花
|上戸彩
|半沢の妻
|渡真利忍
|及川光博
|半沢の同期で情報通
|黒崎駿一
|片岡愛之助
|金融庁の検査官
|大和田暁
|香川照之
|銀行幹部・最大のライバル
|中野渡謙
|北大路欣也
|東京中央銀行頭取
|近藤直弼
|滝藤賢一
|半沢の同期
|浅野匡
|石丸幹二
|大阪西支店長
|森山雅弘
|賀来賢人
|証券会社の部下
|浜村瞳
|今田美桜
|証券会社の部下
|伊佐山泰二
|市川猿之助
|証券営業部長
|白井亜希子
|江口のりこ
|国土交通大臣
|箕部啓治
|柄本明
|大物代議士
ドラマ「半沢直樹」はどこで見れる？
ドラマ『半沢直樹』は、現在動画配信サービスを通じて視聴可能となっている。数ある配信サービスの中でも、見放題で全シリーズを視聴できるのは限られており、視聴方法は絞られる形だ。
2026年時点では、動画配信サービスではU-NEXTが独占的に配信を行っており、第1シリーズ(2013年版)と第2シリーズ(2020年版)の全話に加え、スピンオフ作品『狙われた半沢直樹のパスワード』も視聴可能となっている。
U-NEXTは月額制のサービスだが、初回登録者向けに31日間の無料トライアルが用意されており、期間内であれば追加料金なしで全エピソードを見放題で楽しむことができる。過去シリーズを一気見したい場合や、初めて視聴する場合にも適した選択肢となる。
現時点では他の主要な定額配信サービスでの見放題配信は確認されておらず、『半沢直樹』を視聴する場合はU-NEXTが有力な手段となる。
|サービス
|配信内容
|U-NEXT
|第1シリーズ・第2シリーズ
※配信内容は変更となる可能性があります。最新情報は各公式サイトを確認してください。
U-NEXTの視聴方法
ドラマ『半沢直樹』は、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。