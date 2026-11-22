中日ドラゴンズと読売ジャイアンツのレジェンドOBによる「ホームメイト presents 中日ドラゴンズ×読売ジャイアンツ LEGENDS MATCH 2026」が、11月22日(日)に開催される。
本記事では、中日vs巨人レジェンドマッチ2026のネット配信予定や無料視聴方法を紹介する。
レジェンドマッチ2026はどこで見られる？
11月22日(日)13:00プレイボール予定のレジェンドマッチ2026は、ネット『U-NEXT』『DAZN』『GIANTS TV』『Locipo』でライブ配信される。
レジェンドマッチ2026の無料配信はある？
レジェンドマッチ2026を中継する『U-NEXT』には、31日間の無料トライアル期間がある。期間中は、レジェンドマッチ2026を含む対象の見放題作品が視聴可能だ。
その他、『YouTube』や『TVer』での無料ライブ配信は予定されていない。
また、地上波ローカル『CBCテレビ』は後日特別番組として録画放送予定だが、試合当日のテレビ生中継は発表されていない。
レジェンドマッチ2026のおすすめ視聴方法
【U-NEXT】31日間無料トライアルでお得に視聴！
『U-NEXT』には31日間の無料トライアルが用意されており、初回登録であれば利用可能。レジェンドマッチ2026は月額プランの見放題対象となっているため、無料トライアル期間中でも視聴できる。
まずは無料トライアルページにアクセスし、氏名やメールアドレスなどの必要情報を入力。その後決済方法を選択して登録が完了する。無料トライアル期間内に解約した場合、料金の支払いは発生しない。
■U-NEXTの無料トライアル登録手順
- ▶【U-NEXT公式】レジェンドマッチ2026の特設ページにアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 無料トライアル登録に必要な情報を入力して完了
- 配信開始時間になったら視聴可能！
※無料トライアル期間終了後は月額2,189円(税込)で自動更新。
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DAZNを視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」に別々で加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能。通常加入より1,270円お得になる。
さらに、最大1,650ポイントの還元を受けられるほか、月額制のためいつでも解約できる点もメリットだ。
現在DAZNに加入している場合でもDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。お得に視聴したい場合は、公式サイトから詳細を確認してみよう。
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※本ページに記載の情報は、2026年11月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。