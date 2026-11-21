DMMプレミアムとDAZNがセットでお得 DMM×DAZNホーダイ DAZNが中日vs巨人のレジェンドマッチ2026をライブ配信！ DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。 DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！ DAZN月額最安値 今すぐ登録

中日ドラゴンズと読売ジャイアンツのレジェンドOBによる「ホームメイト presents 中日ドラゴンズ×読売ジャイアンツ LEGENDS MATCH 2026」が、11月22日(日)に開催される。

本記事では、中日vs巨人レジェンドマッチ2026のプレイボール時間や当日のスケジュールを紹介する。

レジェンドマッチ2026は何時から？プレイボール時間

中日vs巨人レジェンドマッチ2026は、11月22日(日)13:00にプレイボール予定だ。会場はバンテリンドーム ナゴヤで、試合は7イニング制で行われる。

巨人OBが先攻、中日OBが後攻を務める。試合終了は16:00を予定しているが、進行状況により変更となる場合がある。

レジェンドマッチ2026の当日スケジュール

当日は11:00開場、12:30からオープニングセレモニーを実施。選手入場やスターティングメンバー発表のほか、石川さゆりさんによる始球式が予定されている。

時間 予定 11:00 開場 12:30 オープニングセレモニー・始球式 13:00 プレイボール 15:30 エンディングセレモニー・MVP表彰など 16:00 終了予定

※イベントの進行状況により当日のスケジュールは変更となる場合があります。

レジェンドマッチ2026のテレビ放送・ネット配信予定

レジェンドマッチ2026は、ネット『U-NEXT』『DAZN』『GIANTS TV』『Locipo』がライブ配信する。

その他、地上波ローカル『CBCテレビ』は後日特別番組として録画放送予定。11月22日(日)当日のテレビ生中継は発表されていない。

チャンネル 形態 中継予定 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 〇 DAZN ネット 〇 GIANTS TV ネット 〇 Locipo ネット 〇 CBCテレビ 地上波ローカル 〇

※後日特別番組として録画放送

レジェンドマッチ2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】31日間無料トライアルでお得に視聴！

『U-NEXT』には31日間の無料トライアルが用意されており、初回登録であれば利用可能。レジェンドマッチ2026は月額プランの見放題対象となっているため、無料トライアル期間中でも視聴できる。

まずは無料トライアルページにアクセスし、氏名やメールアドレスなどの必要情報を入力。その後決済方法を選択して登録が完了する。無料トライアル期間内に解約した場合、料金の支払いは発生しない。

■U-NEXTの無料トライアル登録手順

※無料トライアル期間終了後は月額2,189円(税込)で自動更新。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額最安値で視聴可能！ポイントも還元

DAZNを視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」に別々で加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能。通常加入より1,270円お得になる。

さらに、最大1,650ポイントの還元を受けられるほか、月額制のためいつでも解約できる点もメリットだ。

現在DAZNに加入している場合でもDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。お得に視聴したい場合は、公式サイトから詳細を確認してみよう。

▶レジェンドマッチ2026をDAZNで見るならDMM×DAZNホーダイが最安値！DAZN加入中でも切り替えOK

レジェンドマッチ2026の関連情報

※本ページに記載の情報は、2026年11月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。