中日ドラゴンズと読売ジャイアンツのレジェンドOBによる「ホームメイト presents 中日ドラゴンズ×読売ジャイアンツ LEGENDS MATCH 2026」が、11月22日(日)に開催される。
本記事では、中日vs巨人レジェンドマッチ2026のプレイボール時間や当日のスケジュールを紹介する。
レジェンドマッチ2026は何時から？プレイボール時間
中日vs巨人レジェンドマッチ2026は、11月22日(日)13:00にプレイボール予定だ。会場はバンテリンドーム ナゴヤで、試合は7イニング制で行われる。
巨人OBが先攻、中日OBが後攻を務める。試合終了は16:00を予定しているが、進行状況により変更となる場合がある。
レジェンドマッチ2026の当日スケジュール
当日は11:00開場、12:30からオープニングセレモニーを実施。選手入場やスターティングメンバー発表のほか、石川さゆりさんによる始球式が予定されている。
時間
予定
11:00
開場
12:30
オープニングセレモニー・始球式
13:00
プレイボール
15:30
エンディングセレモニー・MVP表彰など
16:00
終了予定
※イベントの進行状況により当日のスケジュールは変更となる場合があります。
レジェンドマッチ2026のテレビ放送・ネット配信予定
レジェンドマッチ2026は、ネット『U-NEXT』『DAZN』『GIANTS TV』『Locipo』がライブ配信する。
その他、地上波ローカル『CBCテレビ』は後日特別番組として録画放送予定。11月22日(日)当日のテレビ生中継は発表されていない。
レジェンドマッチ2026のおすすめ視聴方法
【U-NEXT】31日間無料トライアルでお得に視聴！
『U-NEXT』には31日間の無料トライアルが用意されており、初回登録であれば利用可能。レジェンドマッチ2026は月額プランの見放題対象となっているため、無料トライアル期間中でも視聴できる。
まずは無料トライアルページにアクセスし、氏名やメールアドレスなどの必要情報を入力。その後決済方法を選択して登録が完了する。無料トライアル期間内に解約した場合、料金の支払いは発生しない。
■U-NEXTの無料トライアル登録手順
- ▶【U-NEXT公式】レジェンドマッチ2026の特設ページにアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 無料トライアル登録に必要な情報を入力して完了
- 配信開始時間になったら視聴可能！
※無料トライアル期間終了後は月額2,189円(税込)で自動更新。
【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額最安値で視聴可能！ポイントも還元
DAZNを視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」に別々で加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能。通常加入より1,270円お得になる。
さらに、最大1,650ポイントの還元を受けられるほか、月額制のためいつでも解約できる点もメリットだ。
現在DAZNに加入している場合でもDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。お得に視聴したい場合は、公式サイトから詳細を確認してみよう。
▶レジェンドマッチ2026をDAZNで見るならDMM×DAZNホーダイが最安値！DAZN加入中でも切り替えOK
レジェンドマッチ2026の関連情報
- 巨人vs中日レジェンドマッチ2026の出場OBは？松井秀喜監督は出る？
- 中日ドラゴンズvs読売ジャイアンツのレジェンドマッチ2026はいつ？日程・会場・中継予定
- 【11月22日】中日ドラゴンズvs読売ジャイアンツ レジェンドマッチ2026のテレビ放送・ネット配信予定
- 中日ドラゴンズvs読売ジャイアンツ レジェンドマッチ2026の地上波テレビ放送・BS・CS中継は？
※本ページに記載の情報は、2026年11月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。