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中日ドラゴンズと読売ジャイアンツのレジェンドOBが11月22日(日)、「ホームメイト presents 中日ドラゴンズ×読売ジャイアンツ LEGENDS MATCH 2026」で対戦する。

本記事では、中日vs巨人レジェンドマッチ2026の地上波テレビ放送、BS・CS中継の有無、ネット配信予定を紹介する。

レジェンドマッチ2026の地上波テレビ放送は？

中日vs巨人レジェンドマッチ2026は、11月22日(日)当日の地上波テレビ生中継は発表されていない。

ただし、地上波ローカル『CBCテレビ』は特別番組として試合の模様を録画放送予定となっている。

チャンネル 形態 中継予定 CBCテレビ 地上波ローカル 〇

※後日特別番組として録画放送

レジェンドマッチ2026のBS・CS中継は？

レジェンドマッチ2026は、BS・CSでのテレビ中継予定も発表されていない。試合をリアルタイムで視聴する場合は、後述するネット配信が唯一の選択肢となる。

形態 中継予定 BS × CS ×

レジェンドマッチ2026のネット配信予定

11月22日(日)13:00プレイボール予定のレジェンドマッチ2026は、ネット『U-NEXT』『DAZN』『GIANTS TV』『Locipo』がライブ配信する。

『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間があり、期間中はレジェンドマッチ2026を含む対象の見放題作品が視聴可能だ。

チャンネル 中継予定 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 〇 DAZN 〇 GIANTS TV 〇 Locipo 〇

レジェンドマッチ2026のおすすめ視聴方法

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まずは無料トライアルページにアクセスし、氏名やメールアドレスなどの必要情報を入力。その後決済方法を選択して登録が完了する。無料トライアル期間内に解約した場合、料金の支払いは発生しない。

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レジェンドマッチ2026の関連情報

※本ページに記載の情報は、2026年11月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。