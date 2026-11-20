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中日ドラゴンズと読売ジャイアンツのレジェンドOBが、「ホームメイト presents 中日ドラゴンズ×読売ジャイアンツ LEGENDS MATCH 2026」で対戦する。

本記事では、巨人vs中日のレジェンドマッチ2026に出場する両チームのOBメンバーや、松井秀喜監督の出場有無について紹介する。

巨人vs中日レジェンドマッチ2026の出場予定OBは？

2026年11月22日(日)に開催される「中日ドラゴンズ×読売ジャイアンツ LEGENDS MATCH 2026」には、両球団の歴史を彩ってきたレジェンドOBが集結する。

11月18日時点で、巨人から34人、中日から33人の計67人が出場予定だ。

両チームの出場予定OBは以下の通り。

巨人vs中日レジェンドマッチ2026 出場予定OB一覧

読売ジャイアンツOB 中日ドラゴンズOB 中畑清 小松辰雄 江川卓 山﨑武司 原辰徳 立浪和義 槙原寛己 川上憲伸 定岡正二 権藤博 川口和久 鈴木孝政 宮本和知 都裕次郎 斎藤雅樹 牛島和彦 水野雄仁 鹿島忠 桑田真澄 山本昌 前田幸長 今中慎二 高橋尚成 岩瀬仁紀 村田真一 野口茂樹 西山秀二 吉見一起 篠塚和典 中尾孝義 岡﨑郁 中村武志 駒田徳広 矢野燿大 後藤孝志 谷繁元信 江藤智 宇野勝 元木大介 上川誠二 小笠原道大 谷沢健一 柴田勲 田尾安志 吉村禎章 平野謙 緒方耕一 川又米利 清水隆行 彦野利勝 ラミレス 和田一浩 高橋由伸 福留孝介 長野久義 堂上照 川相昌弘 豊田誠佑 木田優夫 井端弘和 仁志敏久 荒木雅博 村田善則 浅尾拓也 井納翔一 仁村徹 今村信貴 ―

※出場選手は変更となる場合があります。

松井秀喜監督はレジェンドマッチ2026に出場する？

2026年10月に読売ジャイアンツの新監督に就任した松井秀喜氏だが、11月19日時点で「LEGENDS MATCH 2026」への出場は発表されていない。

11月18日に発表された第4弾までの出場予定OB一覧に松井監督の名前は含まれておらず、監督としての参加についても発表されていない。

なお、巨人OBからは原辰徳氏、中畑清氏、高橋由伸氏らが出場予定となっている。

レジェンドマッチ2026の試合情報

「ホームメイト presents 中日ドラゴンズ×読売ジャイアンツ LEGENDS MATCH 2026」は、11月22日(日)13:00からバンテリンドーム ナゴヤで開催される。

中日ドラゴンズの球団創設90周年を記念したOB戦で、試合は7イニング制を予定。12:30からオープニングセレモニーが行われる。

項目 内容 イベント名 ホームメイト presents 中日ドラゴンズ×読売ジャイアンツ LEGENDS MATCH 2026 開催日 2026年11月22日(日) タイムテーブル 11:00 開場

12:30 選手入場・始球式(石川さゆりさん)

13:00 プレイボール

15:30 エンディングセレモニー(MVP表彰など)

16:00 終了予定 対戦カード 中日ドラゴンズOB vs 読売ジャイアンツOB 会場 バンテリンドーム ナゴヤ

(愛知県名古屋市) 試合形式 7イニング制

※開始時間や出場選手は変更となる場合があります。

レジェンドマッチ2026の中継予定

巨人vs中日のレジェンドマッチ2026は、ネット『U-NEXT』『DAZN』などでライブ配信される。

『U-NEXT』は月額プランの見放題対象で、31日間無料トライアル期間中も視聴できる。また、『DAZN』は『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴可能。その他、『Locipo』と『GIANTS TV』でもライブ配信予定だ。

テレビ放送は、地上波ローカル『CBCテレビ』が後日特別番組として放送予定。11月22日(日)当日の地上波テレビ中継予定は伝えられていない。

チャンネル 形態 中継予定 U-NEXT (31日間無料トライアルあり) ネット ライブ配信

[11/22(日)12:20-] DAZN (DMM×DAZNホーダイがお得) ネット ライブ配信

[11/22(日)12:30-] GIANTS TV ネット ライブ配信 Locipo ネット ライブ配信 CBCテレビ 地上波 後日特別番組として録画放送予定

※中継予定および対戦カードは変更となる場合があります。最新情報は各中継局公式サイトよりご確認ください。

レジェンドマッチ2026のおすすめ視聴方法

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※本ページに記載の情報は、2026年11月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。