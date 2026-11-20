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中日ドラゴンズと読売ジャイアンツのレジェンドOBが、「ホームメイト presents 中日ドラゴンズ×読売ジャイアンツ LEGENDS MATCH 2026」で対戦する。

本記事では、中日vs巨人のレジェンドマッチ2026の試合日程や会場、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

レジェンドマッチ2026はいつ？試合日程・会場

「ホームメイト presents 中日ドラゴンズ×読売ジャイアンツ LEGENDS MATCH 2026」は、11月22日(日)13:00からバンテリンドーム ナゴヤで開催される。中日ドラゴンズの球団創設90周年を記念したOB戦で、試合は7イニング制を予定している。

当日は11:00に開場し、12:30からオープニングセレモニーを実施。中日OBからは立浪和義、山本昌、井端弘和、荒木雅博、巨人OBからは原辰徳、桑田真澄、高橋由伸らが出場予定となっている。

項目 内容 イベント名 ホームメイト presents 中日ドラゴンズ×読売ジャイアンツ LEGENDS MATCH 2026 開催日 2026年11月22日(日) タイムテーブル 11:00 開場

12:30 選手入場・始球式(石川さゆりさん)

13:00 プレイボール

15:30 エンディングセレモニー(MVP表彰など)

16:00 終了予定 対戦カード 中日ドラゴンズOB vs 読売ジャイアンツOB 会場 バンテリンドーム ナゴヤ

(愛知県名古屋市) 試合形式 7イニング制

※開始時間や出場選手は変更となる場合があります。

レジェンドマッチ2026の中継予定

中日vs巨人のレジェンドマッチ2026は、ネット『U-NEXT』『DAZN』などでライブ配信される。

『U-NEXT』は月額プランの見放題対象で、31日間無料トライアル期間中も視聴できる。また、『DAZN』は『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴可能。その他、『Locipo』と『GIANTS TV』でもライブ配信予定だ。

テレビ放送は、地上波ローカル『CBCテレビ』が後日特別番組として放送予定。11月22日(日)当日の地上波テレビ中継予定は伝えられていない。

チャンネル 形態 中継予定 U-NEXT (31日間無料トライアルあり) ネット ライブ配信

[11/22(日)12:20-] DAZN (DMM×DAZNホーダイがお得) ネット ライブ配信

[11/22(日)12:30-] GIANTS TV ネット ライブ配信 Locipo ネット ライブ配信 CBCテレビ 地上波 後日特別番組として録画放送予定

※中継予定および対戦カードは変更となる場合があります。最新情報は各中継局公式サイトよりご確認ください。

レジェンドマッチ2026のおすすめ視聴方法

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『U-NEXT』には31日間の無料トライアルが用意されており、初回登録であれば利用可能。レジェンドマッチ2026は月額プランの見放題対象となっているため、無料トライアル期間中でも視聴できる。

まずは無料トライアルページにアクセスし、氏名やメールアドレスなどの必要情報を入力。その後決済方法を選択して登録が完了する。無料トライアル期間内に解約した場合、料金の支払いは発生しない。

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※本ページに記載の情報は、2026年11月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。