佐々木尽の次戦はいつ？試合日程・対戦相手・テレビ放送・ネット配信予定まとめ

日本ボクシング界で注目を集める佐々木尽の次戦に関心が高まっている。若手有望株として着実にキャリアを積み重ねており、国内外での評価も高まりつつある。

本記事では、佐々木尽の次戦の日程や対戦カード、テレビ放送・ネット配信の予定について紹介する。

佐々木尽の次戦はいつ？試合日程を紹介

佐々木尽の次戦は、2026年5月2日(土)に開催される。舞台は東京ドームで行われる大型興行「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ(THE DAY)」。注目度の高いイベントの中で、重要な一戦に臨む。

対戦相手は、OPBF東洋太平洋ウェルター級王者の田中空。現王者とのタイトルマッチとなり、佐々木にとってはキャリアの中でも大きな意味を持つ試合となる。試合形式は10回戦で、同級タイトルを懸けた一戦として実施される。

なお、試合はイベント内の第4試合に予定されており、メインカードへとつながる重要な位置付け。世界戦を含むビッグマッチが並ぶ中で、存在感を示せるかにも注目が集まる。

若手有望株として評価を高める佐々木が、王者相手にどのようなパフォーマンスを見せるのか。今後のキャリアを占う上でも見逃せない一戦となる。

項目 内容 試合日 2026年5月2日(土) 対戦相手 田中空 試合形式 OPBF東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ(10回戦) 会場 東京ドーム イベント名 NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ(THE DAY) 試合順 第4試合

佐々木尽の次戦の対戦相手は？

佐々木尽の次戦で対峙するのは、OPBF東洋太平洋ウェルター級王者の田中空だ。大橋ボクシングジム所属の無敗王者で、プロ戦績は5戦5勝(5KO)。すべてKO勝利という高い決定力を誇る注目株となる。

両者は同い年で、アマチュア時代から同階級のトップとして競い合ってきた間柄。互いに存在を意識してきたライバル同士の対決が、プロの舞台で実現する形となる。

今回の一戦は、田中が保持するOPBF王座の防衛戦として実施。国内ウェルター級戦線の主導権を争う重要な試合であり、勝者は今後の世界戦線を視野に入れるポジションへと近づく可能性が高い。

無敗のKOアーティストと、実績を積み上げてきた挑戦者。スタイルの違いだけでなく、これまでのキャリア背景も含めて注目度の高いカードとなる。

佐々木尽の次戦のテレビ放送/ネット配信予定は？

佐々木尽の次戦(2026年5月2日)は、動画配信サービス「Lemino」による独占生配信が予定されている。地上波やBS・CSでのテレビ中継は実施されず、視聴手段はネット配信のみとなる。

配信は当日14時30分からスタート予定で、イベント全体を通じてライブ視聴が可能。佐々木の試合は興行内の第4試合に組まれており、配信開始後に順次進行する形となる。

視聴形式はPPV(ペイ・パー・ビュー)方式を採用。事前購入と当日購入で価格が異なり、早期に購入することで費用を抑えることができる。なお、ドコモの対象プラン契約者は追加料金なしで視聴可能となる点も特徴だ。

また、Leminoでは試合に向けたドキュメンタリーや煽り映像の配信も予定されており、試合当日だけでなく事前コンテンツも含めて楽しめる構成となっている。

視聴環境としてはスマートフォンやPC、タブレットなど幅広いデバイスに対応。ネット環境を整えておくことで、リアルタイムで試合を追うことができる。

項目 内容 配信サービス Lemino(独占生配信) 配信日時 2026年5月2日(土) 14:30〜 視聴形式 PPV(ペイ・パー・ビュー) 事前購入料金 6,050円 当日購入料金 7,150円 特典 ドコモ対象プラン加入者は追加料金なし テレビ放送 なし

佐々木尽の次戦の視聴方法

株式会社NTTドコモ

「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」は、ネット『Lemino』で生配信。形式はPPVとなり、配信チケットは事前販売が6,050円(税込)、当日販売が7,150円(税込)となっている。また、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に契約している方であれば「特別な体験価値」特典として、追加料金なしで視聴することが可能だ。

PPVチケットの販売期間は2026年3月18日(水)12:00～5月10日(日)23:59まで。見逃し配信期間は、試合終了後～2026年5月31日(日)23:59までとなっている。

PPVチケットの購入手順は以下の通り。

※配信情報は2026年4月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。