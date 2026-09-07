チャンピオンズリーグ2026-27開幕戦はいつ？試合日程・テレビ放送予定

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）がいよいよ開幕する。昨季連覇を飾ったパリ・サンジェルマン（PSG）を中心とした優勝争いが予想される中、各クラブはどのクラブと初戦を迎えるのだろうか。また、CLデビューが期待される鈴木彩艶や佐野航大、渡辺剛らが所属するクラブはどこと対戦するのだろうか。
本記事では、今季CL開幕節の試合日程や放送・配信予定を紹介する。
2026-27UEFAチャンピオンズリーグの開幕はいつ？
8月27日にリーグフェーズの組み合わせ抽選会が開催されたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）。出場36クラブのリーグフェーズの対戦カードが決定し、いよいよ初戦を迎える。
今季CLは現地時間9月8日(火)に開催されるクルブ・ブルッヘvsアストン・ヴィラ、AEKアテネvsLASKの2試合で幕が上がる。両試合はそれぞれ現地時間18:45、19:45にキックオフ予定。日本は現地よりもそれぞれ7時間、6時間で進んでおり、いずれも試合会は日本時間9月9日(水)1:45に予定されている。
なお、昨季同様にリーグフェーズ第1節は3日間にわたって開催され、現地時間9月8日(火)～9月10日(木)、日本時間9月9日(水)～9月11日(金)にかけて行われる。
2026-27UEFAチャンピオンズリーグの開幕節の試合日程は？
UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ初戦の試合日程は以下の通り。
試合日時
対戦カード
放送・配信
9/9(水)
クラブ・ブルッヘ
【テレビ】
9/9(水)
AEKアテネ
【ネット】
9/9(水)
レアル・マドリード
【テレビ】
9/9(水)
ドルトムント
【ネット】
9/9(水)
ポルト
【テレビ】
9/9(水)
リール(上田綺世)
【ネット】
9/10(木)
バルセロナ
【テレビ】
9/10(木)
シュトゥットガルト
【ネット】
9/10(木)
PSG
【ネット】
9/10(木)
リヴァプール
【テレビ】
9/10(木)
スポルティングCP
【ネット】
9/10(木)
ナポリ
【テレビ】
9/11(金)
PSV(佐野航大)
【テレビ】
9/11(金)
フェネルバフチェ
【ネット】
9/11(金)
バイエルン(伊藤洋輝)
【テレビ】
9/11(金)
マンチェスター・ユナイテッド
【テレビ】
9/11(金)
スラヴィア・プラハ
【ネット】
9/11(金)
コモ
【テレビ】
※日本時間表記
UEFAチャンピオンズリーグの放送・配信予定は？
鈴木彩艶の所属するアストン・ヴィラ戦を含む2026-27シーズンのCLは、BS『WOWOW』並びにネット『WOWOWオンデマンド』で全試合生中継・ライブ配信される予定だ（一部ディレイ配信あり）。
サービス
料金(税込)
配信内容
CL・EL 2026-27シーズンパス
12,100円
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
2,530円(月額)
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！(C)WOWOW
『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。
そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金
販売期間
価格(税込み)
視聴期限
通常販売
2026/7/16(木)12:00(正午)～
10/31(土)23:59
改定前：19,800円
改定後：12,100円
2027/6/30(水)23:59
※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？
『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。
- WOWOW公式サイトにアクセス
- WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
- 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
- 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！
「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？
「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。
また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。
- UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
- UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
- UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFAスーパーカップ2026
- MATCH HIGHLIGHT
- UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
- 2026-27シーズン開幕前特別企画
- ほか多数