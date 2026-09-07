チャンピオンズリーグ2026-27開幕戦はいつ？試合日程・テレビ放送予定

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）がいよいよ開幕する。昨季連覇を飾ったパリ・サンジェルマン（PSG）を中心とした優勝争いが予想される中、各クラブはどのクラブと初戦を迎えるのだろうか。また、CLデビューが期待される鈴木彩艶や佐野航大、渡辺剛らが所属するクラブはどこと対戦するのだろうか。

本記事では、今季CL開幕節の試合日程や放送・配信予定を紹介する。

2026-27UEFAチャンピオンズリーグの開幕はいつ？

8月27日にリーグフェーズの組み合わせ抽選会が開催されたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）。出場36クラブのリーグフェーズの対戦カードが決定し、いよいよ初戦を迎える。

今季CLは現地時間9月8日(火)に開催されるクルブ・ブルッヘvsアストン・ヴィラ、AEKアテネvsLASKの2試合で幕が上がる。両試合はそれぞれ現地時間18:45、19:45にキックオフ予定。日本は現地よりもそれぞれ7時間、6時間で進んでおり、いずれも試合会は日本時間9月9日(水)1:45に予定されている。

なお、昨季同様にリーグフェーズ第1節は3日間にわたって開催され、現地時間9月8日(火)～9月10日(木)、日本時間9月9日(水)～9月11日(金)にかけて行われる。

2026-27UEFAチャンピオンズリーグの開幕節の試合日程は？

UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ初戦の試合日程は以下の通り。

試合日時 対戦カード 放送・配信 9/9(水)

1:45 クラブ・ブルッヘ

vs

アストン・ヴィラ(鈴木彩艶) 【テレビ】

WOWOWプライム

【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/9(水)

1:45 AEKアテネ

vs

LASK 【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/9(水)

4:00 レアル・マドリード

vs

インテル 【テレビ】

WOWOWプライム

【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/9(水)

4:00 ドルトムント

vs

ビジャレアル 【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/9(水)

4:00 ポルト

vs

マンチェスター・シティ 【テレビ】

WOWOWシネマ

【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/9(水)

4:00 リール(上田綺世)

vs

ベティス 【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/10(木)

1:45 バルセロナ

vs

フェイエノールト(渡辺剛) 【テレビ】

WOWOWプライム

【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/10(木)

1:45 シュトゥットガルト

vs

バイキング 【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/10(木)

4:00 PSG

vs

スロヴァン・ブラチスラヴァ(松岡大起) 【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/10(木)

4:00 リヴァプール

vs

アトレティコ・マドリード 【テレビ】

WOWOWプライム

【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/10(木)

4:00 スポルティングCP

vs

ガラタサライ 【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/10(木)

4:00 ナポリ

vs

アーセナル 【テレビ】

WOWOWシネマ

【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/11(金)

1:45 PSV(佐野航大)

vs

シャフタール・ドネツク 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/11(金)

1:45 フェネルバフチェ

vs

ローマ 【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/11(金)

4:00 バイエルン(伊藤洋輝)

vs

ボデ/グリムト 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/11(金)

4:00 マンチェスター・ユナイテッド

vs

サバフ 【テレビ】

WOWOWプライム

【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/11(金)

4:00 スラヴィア・プラハ

vs

RCランス 【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/11(金)

4:00 コモ

vs

RBライプツィヒ 【テレビ】

WOWOWシネマ

【ネット】

WOWOWオンデマンド

※日本時間表記

UEFAチャンピオンズリーグの放送・配信予定は？

鈴木彩艶の所属するアストン・ヴィラ戦を含む2026-27シーズンのCLは、BS『WOWOW』並びにネット『WOWOWオンデマンド』で全試合生中継・ライブ配信される予定だ（一部ディレイ配信あり）。

サービス 料金(税込) 配信内容 CL・EL 2026-27シーズンパス

(2026/10/31(土)まで販売) 12,100円 ・CLリーグフェーズ～決勝 全試合

・ELリーグフェーズ～決勝 全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合 WOWOWオンデマンド 月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝 全試合

・ELリーグフェーズ～決勝 全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！

(C)WOWOW

『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。

そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金







販売期間 価格(税込み) 視聴期限 通常販売

【7/16(木)12:00正午より価格改定】 2026/7/16(木)12:00(正午)～ 10/31(土)23:59 改定前：19,800円 改定後：12,100円 2027/6/30(水)23:59

※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。