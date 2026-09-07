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champions league trophyGetty Images
チャンピオンズリーグはWOWOWで生中継！CL・EL見放題のお得なシーズンパスで視聴
Yuta Tokuma

チャンピオンズリーグ2026-27開幕戦はいつ？試合日程・テレビ放送予定

チャンピオンズ リーグ
クラブ・ブルッヘ 対 アストン・ヴィラ
クラブ・ブルッヘ
アストン・ヴィラ
AEKアテネ 対 LASK
AEKアテネ
LASK
リール 対 ベティス
リール
ベティス
レアル・マドリー 対 インテル
レアル・マドリー
インテル
ボルシア・ドルトムント 対 ビジャレアル
ボルシア・ドルトムント
ビジャレアル
ポルト 対 マンチェスター・シティ
ポルト
マンチェスター・シティ
シュトゥットガルト 対 バイキング
シュトゥットガルト
バイキング
バルセロナ 対 フェイエノールト
バルセロナ
フェイエノールト
ナポリ 対 アーセナル
ナポリ
アーセナル
リヴァプール 対 アトレティコ・マドリー
リヴァプール
アトレティコ・マドリー
スポルティングCP 対 ガラタサライ
スポルティングCP
ガラタサライ
パリ・サンジェルマン 対 スロヴァン・ブラチスラヴァ
パリ・サンジェルマン
スロヴァン・ブラチスラヴァ
フェネルバフチェ 対 ローマ
フェネルバフチェ
ローマ
PSVアイントホーフェン 対 シャフタール・ドネツク
PSVアイントホーフェン
シャフタール・ドネツク
コモ 対 RBライプツィヒ
コモ
RBライプツィヒ
マンチェスター・ユナイテッド 対 サバFK
マンチェスター・ユナイテッド
サバFK
バイエルン 対 ボデ/グリムト
バイエルン
ボデ/グリムト
スラヴィア・プラハ 対 ランス
スラヴィア・プラハ
ランス

【UEFAチャンピオンズリーグ】2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグがいよいよ開幕する。注目のリーグフェーズ初戦の試合日程、放送・配信予定を紹介する。

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2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）がいよいよ開幕する。昨季連覇を飾ったパリ・サンジェルマン（PSG）を中心とした優勝争いが予想される中、各クラブはどのクラブと初戦を迎えるのだろうか。また、CLデビューが期待される鈴木彩艶や佐野航大、渡辺剛らが所属するクラブはどこと対戦するのだろうか。

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本記事では、今季CL開幕節の試合日程や放送・配信予定を紹介する。

2026-27UEFAチャンピオンズリーグの開幕はいつ？

8月27日にリーグフェーズの組み合わせ抽選会が開催されたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）。出場36クラブのリーグフェーズの対戦カードが決定し、いよいよ初戦を迎える。

今季CLは現地時間9月8日(火)に開催されるクルブ・ブルッヘvsアストン・ヴィラ、AEKアテネvsLASKの2試合で幕が上がる。両試合はそれぞれ現地時間18:45、19:45にキックオフ予定。日本は現地よりもそれぞれ7時間、6時間で進んでおり、いずれも試合会は日本時間9月9日(水)1:45に予定されている。

なお、昨季同様にリーグフェーズ第1節は3日間にわたって開催され、現地時間9月8日(火)～9月10日(木)、日本時間9月9日(水)～9月11日(金)にかけて行われる。

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2026-27UEFAチャンピオンズリーグの開幕節の試合日程は？

UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ初戦の試合日程は以下の通り。

試合日時

対戦カード

放送・配信

9/9(水)
1:45

クラブ・ブルッヘ
vs
アストン・ヴィラ(鈴木彩艶)

【テレビ】
WOWOWプライム
【ネット】
WOWOWオンデマンド

9/9(水)
1:45

AEKアテネ
vs
LASK

【ネット】
WOWOWオンデマンド

9/9(水)
4:00

レアル・マドリード
vs
インテル

【テレビ】
WOWOWプライム
【ネット】
WOWOWオンデマンド

9/9(水)
4:00

ドルトムント
vs
ビジャレアル

【ネット】
WOWOWオンデマンド

9/9(水)
4:00

ポルト
vs
マンチェスター・シティ

【テレビ】
WOWOWシネマ
【ネット】
WOWOWオンデマンド

9/9(水)
4:00

リール(上田綺世)
vs
ベティス

【ネット】
WOWOWオンデマンド

9/10(木)
1:45

バルセロナ
vs
フェイエノールト(渡辺剛)

【テレビ】
WOWOWプライム
【ネット】
WOWOWオンデマンド

9/10(木)
1:45

シュトゥットガルト
vs
バイキング

【ネット】
WOWOWオンデマンド

9/10(木)
4:00

PSG
vs
スロヴァン・ブラチスラヴァ(松岡大起)

【ネット】
WOWOWオンデマンド

9/10(木)
4:00

リヴァプール
vs
アトレティコ・マドリード

【テレビ】
WOWOWプライム
【ネット】
WOWOWオンデマンド

9/10(木)
4:00

スポルティングCP
vs
ガラタサライ

【ネット】
WOWOWオンデマンド

9/10(木)
4:00

ナポリ
vs
アーセナル

【テレビ】
WOWOWシネマ
【ネット】
WOWOWオンデマンド

9/11(金)
1:45

PSV(佐野航大)
vs
シャフタール・ドネツク

【テレビ】
WOWOWライブ
【ネット】
WOWOWオンデマンド

9/11(金)
1:45

フェネルバフチェ
vs
ローマ

【ネット】
WOWOWオンデマンド

9/11(金)
4:00

バイエルン(伊藤洋輝)
vs
ボデ/グリムト

【テレビ】
WOWOWライブ
【ネット】
WOWOWオンデマンド

9/11(金)
4:00

マンチェスター・ユナイテッド
vs
サバフ

【テレビ】
WOWOWプライム
【ネット】
WOWOWオンデマンド

9/11(金)
4:00

スラヴィア・プラハ
vs
RCランス

【ネット】
WOWOWオンデマンド

9/11(金)
4:00

コモ
vs
RBライプツィヒ

【テレビ】
WOWOWシネマ
【ネット】
WOWOWオンデマンド

※日本時間表記

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UEFAチャンピオンズリーグの放送・配信予定は？

鈴木彩艶の所属するアストン・ヴィラ戦を含む2026-27シーズンのCLは、BS『WOWOW』並びにネット『WOWOWオンデマンド』で全試合生中継・ライブ配信される予定だ（一部ディレイ配信あり）。

サービス

料金(税込)

配信内容

CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)

12,100円

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

WOWOWオンデマンド 月額加入

2,530円(月額)

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

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CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！

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WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。

そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金



販売期間

価格(税込み)

視聴期限

通常販売
【7/16(木)12:00正午より価格改定】

2026/7/16(木)12:00(正午)～

10/31(土)23:59

改定前：19,800円

改定後：12,100円

2027/6/30(水)23:59

※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

  1. WOWOW公式サイトにアクセス
  2. WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
  3. 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
  4. 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

  • UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
  • UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
  • UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFAスーパーカップ2026
  • MATCH HIGHLIGHT
  • UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
  • 2026-27シーズン開幕前特別企画
  • ほか多数
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