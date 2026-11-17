サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)は11月17日(火)、「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でパラグアイ代表と対戦する。

本記事では、日本代表対パラグアイ代表のキックオフ時間や試合日程、テレビ放送・ネット配信の開始時間を紹介する。

サッカー日本代表対パラグアイは何時から？日本のキックオフ時間

日本代表対パラグアイ代表は、日本時間11月17日(火)22:10にキックオフを迎える。

開催地シンガポールと日本の時差は1時間で、現地時間では21:10開始予定だ。

項目 内容 大会 MIZUHO BLUE CHALLENGE

THE KALLANG FOOTBALL SERIES

SINGAPORE 対戦カード 日本代表 vs パラグアイ代表 日本時間 2026年11月17日(火)22:10 現地時間 2026年11月17日(火)21:10 会場 シンガポール・ナショナルスタジアム

(シンガポール)

日本代表パラグアイ戦の放送・配信は何時から？

11月17日(火)の日本代表対パラグアイ代表は、地上波『日本テレビ系列』で全国生中継、ネット『U-NEXT』と『TVer』でライブ配信される。日本テレビ系列は22:05、U-NEXTは21:25、TVerは22:00から中継開始予定だ。

『U-NEXT』では「全力応援解説LIVE」と「徹底分析解説LIVE」の2種類を配信する。

チャンネル 形態 中継開始時間 日本テレビ系列 地上波テレビ 11/17(火)22:05- U-NEXT 全力応援解説LIVE

(31日間無料トライアルあり) ネット 11/17(火)21:25- U-NEXT 徹底分析解説LIVE

(31日間無料トライアルあり) ネット 11/17(火)21:25- TVer ネット 11/17(火)22:00-

※すべて日本時間。

※U-NEXTは月額プランまたはサッカーパックへの加入が必要。月額プランの初回31日間無料トライアル期間中も視聴可能。

日本vsパラグアイのおすすめ視聴方法

国際親善試合の日本vsパラグアイは、『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を行う。視聴には「U-NEXTサッカーパック」または「月額プラン(31日間無料トライアル)」への登録が必要となる。

「月額プラン」には初回31日間の無料トライアル期間があり、期間中は日本vsパラグアイをはじめ、シンガポールvsパラグアイ、シンガポールvsブラジルなど対象の見放題作品が視聴可能。無料トライアル期間中に解約した場合、月額料金の支払いは発生しない。

なお、日本vsパラグアイは森保一監督が率いる日本代表としては最終戦に。『U-NEXT』では事前番組で監督や選手への貴重なインタビュー映像などを配信するほか、「全力応援解説LIVE」では代表レジェンドOBたちと一緒に日本代表を応援することができ、「徹底分析解説LIVE」は戦術解説に特化しているなど好みの視聴体験に合わせてチャンネルを選ぶことができる。

U-NEXT月額プラン 31日間無料トライアルの加入手順

「日本代表特設ページ」へアクセス 「まずは31日間無料トライアル」を選択 メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了 あとは配信ページから視聴を開始するだけ！

※月額プラン31日間無料トライアル期間終了後、解約しない場合は月額2,189円(税込)で自動更新。

サッカー日本代表｜最新情報

日本代表に関する最新情報は以下にまとめている。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。