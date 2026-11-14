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kaishu sano vinicius(C)Getty images
Tsutomu Maeda

サッカー日本代表対ブラジル代表は何時から？日本のキックオフ時間は？｜2026年国際親善試合

親善試合
日本
ブラジル
日本 対 ブラジル

国際親善試合「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」のサッカー日本代表vsブラジル代表は何時からキックオフ？日本時間の開始時刻を紹介。

サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)は11月14日(土)、「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でブラジル代表と対戦する。

本記事では、日本代表対ブラジル代表のキックオフ時間や試合日程、テレビ放送・ネット配信の開始時間を紹介する。

サッカー日本代表対ブラジルは何時から？日本のキックオフ時間

日本代表対ブラジル代表は、日本時間11月14日(土)19:15にキックオフを迎える。

開催地シンガポールと日本の時差は1時間で、現地時間では18:15開始予定だ。

項目

内容

大会

MIZUHO BLUE CHALLENGE
THE KALLANG FOOTBALL SERIES
SINGAPORE

対戦カード

日本代表 vs ブラジル代表

日本時間

2026年11月14日(土)19:15

現地時間

2026年11月14日(土)18:15

会場

シンガポール・ナショナルスタジアム
(シンガポール)

日本代表ブラジル戦のテレビ放送・ネット配信は何時から？

11月14日(土)の日本代表対ブラジル代表は、地上波『テレビ朝日系列』で全国生中継、ネット『U-NEXT』で無料ライブ配信される。いずれも18:30から中継開始予定だ。『U-NEXT』では「全力応援解説LIVE」と「徹底分析解説LIVE」の2種類を配信する。

チャンネル

形態

中継開始時間

テレビ朝日系列

地上波テレビ

11/14(土)18:30-

U-NEXT 全力応援解説LIVE
(無料)

ネット

11/14(土)18:30-

U-NEXT 徹底分析解説LIVE
(無料)

ネット

11/14(土)18:30-

※すべて日本時間。
※U-NEXTは会員登録不要で無料視聴可能。

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