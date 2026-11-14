サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)は11月14日(土)、「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でブラジル代表と対戦する。

本記事では、日本代表対ブラジル代表のキックオフ時間や試合日程、テレビ放送・ネット配信の開始時間を紹介する。

サッカー日本代表対ブラジルは何時から？日本のキックオフ時間

日本代表対ブラジル代表は、日本時間11月14日(土)19:15にキックオフを迎える。

開催地シンガポールと日本の時差は1時間で、現地時間では18:15開始予定だ。

項目 内容 大会 MIZUHO BLUE CHALLENGE

THE KALLANG FOOTBALL SERIES

SINGAPORE 対戦カード 日本代表 vs ブラジル代表 日本時間 2026年11月14日(土)19:15 現地時間 2026年11月14日(土)18:15 会場 シンガポール・ナショナルスタジアム

(シンガポール)

日本代表ブラジル戦のテレビ放送・ネット配信は何時から？

11月14日(土)の日本代表対ブラジル代表は、地上波『テレビ朝日系列』で全国生中継、ネット『U-NEXT』で無料ライブ配信される。いずれも18:30から中継開始予定だ。『U-NEXT』では「全力応援解説LIVE」と「徹底分析解説LIVE」の2種類を配信する。

チャンネル 形態 中継開始時間 テレビ朝日系列 地上波テレビ 11/14(土)18:30- U-NEXT 全力応援解説LIVE

(無料) ネット 11/14(土)18:30- U-NEXT 徹底分析解説LIVE

(無料) ネット 11/14(土)18:30-

※すべて日本時間。

※U-NEXTは会員登録不要で無料視聴可能。

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