サッカー日本代表 ブラジルとの通算対戦成績は？

サッカー日本代表は、2026年11月14日(土)に「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でブラジル代表と対戦する。

本記事では、日本代表のブラジル代表戦通算対戦成績を紹介する。

日本代表のブラジル代表戦通算成績は？

11月14日(土)に日本代表はシンガポールで開催される国際親善試合でブラジル代表と対戦する。両国はこれまでに15度対戦して、日本代表の1勝12敗2分け（9得点39失点）と、ブラジル代表が大幅に勝ち越している。

日本代表が唯一勝利したのは、2025年10月のキリンチャレンジカップで、その際2点を先行されながら、南野拓実、中村敬斗、上田綺世の得点で逆転し、3-2で史上初のブラジル代表撃破を成し遂げた。直近は2026年ワールドカップのラウンド32でも対戦し、その際日本代表は佐野海舟の得点で先制したものの、その後2得点を許して1-2で逆転負けを喫した。

■日本代表vsブラジル代表の対戦結果一覧

試合日時 大会名 ホーム スコア アウェー 1989/7/23 国際親善試合 ブラジル ビスマルク(74') 1-0 日本 1995/6/6 アンブロカップ 日本 0-3 ブラジル ロベルト・カルロス(6')

ジーニョ(51',63') 1995/8/9 日本ブラジル修好100周年記念サン・スパークカップ 日本 福田正博(48') 1-5 ブラジル OG(20')

エジムンド(23')

レオナルド(59')

サンパイオ (71')

サヴィオ(89') 1997/8/13 国際親善試合 日本 0-3 ブラジル フラヴィオ・コンセイソン（20',57'）

ジュニオール・バイアーノ(61') 1999/3/31 キリンビバレッジ1999 日本 0-2 ブラジル アモローゾ(13')

エメルソン(48') 2001/6/4 FIFAコンフェデレーションズカップ 日本 0-0 ブラジル 2005/6/22 FIFAコンフェデレーションズカップ 日本 中村俊輔(27')

大黒将志(88') 2-2 ブラジル ロビーニョ(10')

ロナウジーニョ(32') 2006/6/22 FIFAワールドカップ 日本 玉田圭司(34') 1-4 ブラジル ロナウド(45+1',81')

ジュニーニョ(53')

ジウベルト(59') 2012/10/16 国際親善試合 ブラジル パウリーニョ(12')

ネイマール(25',48')

カカ(76') 4-0 日本 2013/6/15 FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル ネイマール(3')

パウリーニョ(48')

ジョー(90+3') 3-0 日本 2014/10/14 国際親善試合 日本 0-4 ブラジル ネイマール(18',48',77',81') 2017/11/10 国際親善試合 日本 槙野智章(63') 1-3 ブラジル ネイマール(10')

マルセロ(17')

ガブリエウ・ジェズス (36') 2022/6/6 キリンチャレンジカップ2022 日本 0-1 ブラジル ネイマール(77') 2025/10/14 キリンチャレンジカップ2025 日本 南野拓実(52')

中村敬斗(62')

上田綺世(71') 3-2 ブラジル パウロ・エンリケ(26')

ガブリエウ・マルティネッリ(32') 2026/6/30 FIFAワールドカップ ブラジル カゼミーロ(56')

ガブリエウ・マルティネッリ(90+5') 2-1 日本 佐野海舟(29')

日本代表vsブラジル代表｜試合情報

2026年ワールドカップ ラウンド32の再戦となる「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」の日本代表vsブラジル代表は、日本時間2026年11月14日(土)19時15分にキックオフを迎える。試合会場はシンガポールの「シンガポール国立競技場」だ。

大会名：MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE（国際親善試合）

対戦カード：日本代表 vs ブラジル代表

試合日時：2026年11月14日(土)

キックオフ：19:15（現地18:15）

会場：シンガポール国立競技場（シンガポール・カラン地区）

日本代表vsブラジル代表｜放送・配信予定

11月14日(土)の日本代表vsブラジル代表は、地上波『テレビ朝日系列』で生中継、ネット『U-NEXT』でライブ配信を予定している。なお、『U-NEXT』では、ブラジル戦を完全無料でライブ配信、さらに見逃し配信の対象にもなっている。