サッカー日本代表 ブラジルとの通算対戦成績は？

サッカー日本代表は、2026年11月14日(土)に「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でブラジル代表と対戦する。
本記事では、日本代表のブラジル代表戦通算対戦成績を紹介する。
日本代表のブラジル代表戦通算成績は？
11月14日(土)に日本代表はシンガポールで開催される国際親善試合でブラジル代表と対戦する。両国はこれまでに15度対戦して、日本代表の1勝12敗2分け（9得点39失点）と、ブラジル代表が大幅に勝ち越している。
日本代表が唯一勝利したのは、2025年10月のキリンチャレンジカップで、その際2点を先行されながら、南野拓実、中村敬斗、上田綺世の得点で逆転し、3-2で史上初のブラジル代表撃破を成し遂げた。直近は2026年ワールドカップのラウンド32でも対戦し、その際日本代表は佐野海舟の得点で先制したものの、その後2得点を許して1-2で逆転負けを喫した。
■日本代表vsブラジル代表の対戦結果一覧
試合日時
大会名
ホーム
スコア
アウェー
1989/7/23
国際親善試合
ブラジル
1-0
日本
1995/6/6
アンブロカップ
日本
0-3
ブラジル
1995/8/9
日本ブラジル修好100周年記念サン・スパークカップ
日本
1-5
ブラジル
1997/8/13
国際親善試合
日本
0-3
ブラジル
1999/3/31
キリンビバレッジ1999
日本
0-2
ブラジル
2001/6/4
FIFAコンフェデレーションズカップ
日本
0-0
ブラジル
2005/6/22
FIFAコンフェデレーションズカップ
日本
2-2
ブラジル
2006/6/22
FIFAワールドカップ
日本
1-4
ブラジル
2012/10/16
国際親善試合
ブラジル
4-0
日本
2013/6/15
FIFAコンフェデレーションズカップ
ブラジル
3-0
日本
2014/10/14
国際親善試合
日本
0-4
ブラジル
2017/11/10
国際親善試合
日本
1-3
ブラジル
2022/6/6
キリンチャレンジカップ2022
日本
0-1
ブラジル
2025/10/14
キリンチャレンジカップ2025
日本
3-2
ブラジル
2026/6/30
FIFAワールドカップ
ブラジル
2-1
日本
日本代表vsブラジル代表｜試合情報
2026年ワールドカップ ラウンド32の再戦となる「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」の日本代表vsブラジル代表は、日本時間2026年11月14日(土)19時15分にキックオフを迎える。試合会場はシンガポールの「シンガポール国立競技場」だ。
- 大会名：MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE（国際親善試合）
- 対戦カード：日本代表 vs ブラジル代表
- 試合日時：2026年11月14日(土)
- キックオフ：19:15（現地18:15）
- 会場：シンガポール国立競技場（シンガポール・カラン地区）
日本代表vsブラジル代表｜放送・配信予定
11月14日(土)の日本代表vsブラジル代表は、地上波『テレビ朝日系列』で生中継、ネット『U-NEXT』でライブ配信を予定している。なお、『U-NEXT』では、ブラジル戦を完全無料でライブ配信、さらに見逃し配信の対象にもなっている。
チャンネル
形態
中継時間
テレビ朝日系列
テレビ
11月14日(土)
ネット
11月14日(土)