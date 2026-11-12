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brazil_japanGetty Images
Yuta Tokuma

サッカー日本代表 ブラジルとの通算対戦成績は？

親善試合
日本 対 ブラジル
日本
ブラジル

【サッカー日本代表 最新情報】2026年11月14日(土)に開催される国際親善試合の日本代表vsブラジル代表を前に通算対戦成績を紹介する。

サッカー日本代表は、2026年11月14日(土)に「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でブラジル代表と対戦する。

本記事では、日本代表のブラジル代表戦通算対戦成績を紹介する。

日本代表のブラジル代表戦通算成績は？

11月14日(土)に日本代表はシンガポールで開催される国際親善試合でブラジル代表と対戦する。両国はこれまでに15度対戦して、日本代表の1勝12敗2分け（9得点39失点）と、ブラジル代表が大幅に勝ち越している。

日本代表が唯一勝利したのは、2025年10月のキリンチャレンジカップで、その際2点を先行されながら、南野拓実、中村敬斗、上田綺世の得点で逆転し、3-2で史上初のブラジル代表撃破を成し遂げた。直近は2026年ワールドカップのラウンド32でも対戦し、その際日本代表は佐野海舟の得点で先制したものの、その後2得点を許して1-2で逆転負けを喫した。

■日本代表vsブラジル代表の対戦結果一覧

試合日時

大会名

ホーム

スコア

アウェー

1989/7/23

国際親善試合

ブラジル

  • ビスマルク(74')

1-0

日本

1995/6/6

アンブロカップ

日本

0-3

ブラジル

  • ロベルト・カルロス(6')
  • ジーニョ(51',63')

1995/8/9

日本ブラジル修好100周年記念サン・スパークカップ

日本

  • 福田正博(48')

1-5

ブラジル

  • OG(20')
  • エジムンド(23')
  • レオナルド(59')
  • サンパイオ (71')
  • サヴィオ(89')

1997/8/13

国際親善試合

日本

0-3

ブラジル

  • フラヴィオ・コンセイソン（20',57'）
  • ジュニオール・バイアーノ(61')

1999/3/31

キリンビバレッジ1999

日本

0-2

ブラジル

  • アモローゾ(13')
  • エメルソン(48')

2001/6/4

FIFAコンフェデレーションズカップ

日本

0-0

ブラジル

2005/6/22

FIFAコンフェデレーションズカップ

日本

  • 中村俊輔(27')
  • 大黒将志(88')

2-2

ブラジル

  • ロビーニョ(10')
  • ロナウジーニョ(32')

2006/6/22

FIFAワールドカップ

日本

  • 玉田圭司(34')

1-4

ブラジル

  • ロナウド(45+1',81')
  • ジュニーニョ(53')
  • ジウベルト(59')

2012/10/16

国際親善試合

ブラジル

  • パウリーニョ(12')
  • ネイマール(25',48')
  • カカ(76')

4-0

日本

2013/6/15

FIFAコンフェデレーションズカップ

ブラジル

  • ネイマール(3')
  • パウリーニョ(48')
  • ジョー(90+3')

3-0

日本

2014/10/14

国際親善試合

日本

0-4

ブラジル

  • ネイマール(18',48',77',81')

2017/11/10

国際親善試合

日本

  • 槙野智章(63')

1-3

ブラジル

  • ネイマール(10')
  • マルセロ(17')
  • ガブリエウ・ジェズス (36')

2022/6/6

キリンチャレンジカップ2022

日本

0-1

ブラジル

  • ネイマール(77')

2025/10/14

キリンチャレンジカップ2025

日本

  • 南野拓実(52')
  • 中村敬斗(62')
  • 上田綺世(71')

3-2

ブラジル

  • パウロ・エンリケ(26')
  • ガブリエウ・マルティネッリ(32')

2026/6/30

FIFAワールドカップ

ブラジル

  • カゼミーロ(56')
  • ガブリエウ・マルティネッリ(90+5')

2-1

日本

  • 佐野海舟(29')

日本代表vsブラジル代表｜試合情報

2026年ワールドカップ ラウンド32の再戦となる「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」の日本代表vsブラジル代表は、日本時間2026年11月14日(土)19時15分にキックオフを迎える。試合会場はシンガポールの「シンガポール国立競技場」だ。

  • 大会名：MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE（国際親善試合）
  • 対戦カード：日本代表 vs ブラジル代表
  • 試合日時：2026年11月14日(土)
  • キックオフ：19:15（現地18:15）
  • 会場：シンガポール国立競技場（シンガポール・カラン地区）

日本代表vsブラジル代表｜放送・配信予定

11月14日(土)の日本代表vsブラジル代表は、地上波『テレビ朝日系列』で生中継、ネット『U-NEXT』でライブ配信を予定している。なお、『U-NEXT』では、ブラジル戦を完全無料でライブ配信、さらに見逃し配信の対象にもなっている。

チャンネル

形態

中継時間

テレビ朝日系列

テレビ

11月14日(土)
18:30～21:15

U-NEXT

ネット

11月14日(土)
18:30～

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