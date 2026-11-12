サッカーブラジル代表の最新メンバー｜日本代表戦の招集選手は？

サッカー日本代表は2026年11月14日(土)に「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でブラジル代表と対戦する。

本記事では、日本代表と対戦するブラジル代表のメンバーを紹介する。

ブラジル代表のメンバーは？

11月のインターナショナルブレイクで日本代表と対戦するブラジル代表は、25選手を招集。ハフィーニャやヴィニシウス・ジュニオールなどの主力が選出された。

■ブラジル代表のメンバー一覧

Pos. 名前 所属 生年月日 試合/得点 GK ベント アル・ナスル

(サウジアラビア) 1999年6月10日

(27歳) 7/0 GK ペドロ・モリスコ コリチーバ 2004年1月10日

(22歳) 1/0 GK ルーカス・ペリ トリノ

(イタリア) 1997年12月10日

(28歳) 0/0 DF ガブリエウ・マガリャンイス アーセナル

(イングランド) 1997年12月19日

(28歳) 24/1 DF ドウグラス・サントス ゼニト

(ロシア) 1994年3月22日

(32歳) 14/0 DF ヴァンデルソン モナコ

(フランス) 2001年6月21日

(25歳) 9/1 DF ウェズレイ ローマ

(イタリア) 2003年9月6日

(23歳) 8/0 DF カルロス・アウグスト インテル

(イタリア) 1999年1月7日

(27歳) 4/0 DF ジャイル・クーニャ ノッティンガム・フォレスト

(イングランド) 2005年3月7日

(21歳) 3/0 DF アルトゥール・ディアス アトレチコ・パラナエンセ 2007年4月10日

(19歳) 2/0 DF ヴィトール・レイス マンチェスター・シティ

(イングランド) 2006年1月12日

(20歳) 2/0 DF ジョナタン・ジェズス クルゼイロ 2004年5月27日

(22歳) 0/0 MF ブルーノ・ギマランイス アーセナル

(イングランド) 1997年11月16日

(28歳) 51/4 MF ジョアン・ゴメス アストン・ヴィラ

(イングランド) 2001年2月12日

(25歳) 10/0 MF アンドレイ・サントス マンチェスター・ユナイテッド

(イングランド) 2004年5月3日

(22歳) 8/0 MF ガブリエウ・ボンテンポ サントス 2005年1月16日

(21歳) 2/0 MF アンドレ コリンチャンス 2006年6月20日

(20歳) 0/0 MF マルロン・ゴメス シャフタール・ドネツク

(ウクライナ) 2003年12月14日

(22歳) 0/0 FW ヴィニシウス・ジュニオール レアル・マドリード

(スペイン) 2000年7月12日

(26歳) 57/14 FW ハフィーニャ バルセロナ

(スペイン) 1996年12月14日

(29歳) 43/12 FW エンドリッキ レアル・マドリード

(スペイン) 2006年7月21日

(20歳) 24/4 FW エステヴァン チェルシー

(イングランド) 2007年4月24日

(19歳) 14/6 FW ハイアン ボーンマス

(イングランド) 2006年8月3日

(20歳) 8/2 FW アリソン・サンタナ シャフタール・ドネツク

(ウクライナ) 2005年9月21日

(21歳) 0/0 FW アラン マンチェスター・シティ

(イングランド) 2004年4月19日

(22歳) 0/0

※所属・年齢は2026年11月14日時点

日本代表vsブラジル代表｜試合情報

2026年ワールドカップ ラウンド32の再戦となる「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」の日本代表vsブラジル代表は、日本時間2026年11月14日(土)19時15分にキックオフを迎える。試合会場はシンガポールの「シンガポール国立競技場」だ。

大会名：MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE（国際親善試合）

対戦カード：日本代表 vs ブラジル代表

試合日時：2026年11月14日(土)

キックオフ：19:15（現地18:15）

会場：シンガポール国立競技場（シンガポール・カラン地区）

日本代表vsブラジル代表｜放送・配信予定

11月14日(土)の日本代表vsブラジル代表は、地上波『テレビ朝日系列』で生中継、ネット『U-NEXT』でライブ配信を予定している。なお、『U-NEXT』では、ブラジル戦を完全無料でライブ配信、さらに見逃し配信の対象にもなっている。