サッカーブラジル代表の最新メンバー｜日本代表戦の招集選手は？

サッカー日本代表は2026年11月14日(土)に「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でブラジル代表と対戦する。
本記事では、日本代表と対戦するブラジル代表のメンバーを紹介する。
ブラジル代表のメンバーは？
11月のインターナショナルブレイクで日本代表と対戦するブラジル代表は、25選手を招集。ハフィーニャやヴィニシウス・ジュニオールなどの主力が選出された。
■ブラジル代表のメンバー一覧
Pos.
名前
所属
生年月日
試合/得点
GK
ベント
アル・ナスル
1999年6月10日
7/0
GK
ペドロ・モリスコ
コリチーバ
2004年1月10日
1/0
GK
ルーカス・ペリ
トリノ
1997年12月10日
0/0
DF
ガブリエウ・マガリャンイス
アーセナル
1997年12月19日
24/1
DF
ドウグラス・サントス
ゼニト
1994年3月22日
14/0
DF
ヴァンデルソン
モナコ
2001年6月21日
9/1
DF
ウェズレイ
ローマ
2003年9月6日
8/0
DF
カルロス・アウグスト
インテル
1999年1月7日
4/0
DF
ジャイル・クーニャ
ノッティンガム・フォレスト
2005年3月7日
3/0
DF
アルトゥール・ディアス
アトレチコ・パラナエンセ
2007年4月10日
2/0
DF
ヴィトール・レイス
マンチェスター・シティ
2006年1月12日
2/0
DF
ジョナタン・ジェズス
クルゼイロ
2004年5月27日
0/0
MF
ブルーノ・ギマランイス
アーセナル
1997年11月16日
51/4
MF
ジョアン・ゴメス
アストン・ヴィラ
2001年2月12日
10/0
MF
アンドレイ・サントス
マンチェスター・ユナイテッド
2004年5月3日
8/0
MF
ガブリエウ・ボンテンポ
サントス
2005年1月16日
2/0
MF
アンドレ
コリンチャンス
2006年6月20日
0/0
MF
マルロン・ゴメス
シャフタール・ドネツク
2003年12月14日
0/0
FW
ヴィニシウス・ジュニオール
レアル・マドリード
2000年7月12日
57/14
FW
ハフィーニャ
バルセロナ
1996年12月14日
43/12
FW
エンドリッキ
レアル・マドリード
2006年7月21日
24/4
FW
エステヴァン
チェルシー
2007年4月24日
14/6
FW
ハイアン
ボーンマス
2006年8月3日
8/2
FW
アリソン・サンタナ
シャフタール・ドネツク
2005年9月21日
0/0
FW
アラン
マンチェスター・シティ
2004年4月19日
0/0
※所属・年齢は2026年11月14日時点
日本代表vsブラジル代表｜試合情報
2026年ワールドカップ ラウンド32の再戦となる「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」の日本代表vsブラジル代表は、日本時間2026年11月14日(土)19時15分にキックオフを迎える。試合会場はシンガポールの「シンガポール国立競技場」だ。
- 大会名：MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE（国際親善試合）
- 対戦カード：日本代表 vs ブラジル代表
- 試合日時：2026年11月14日(土)
- キックオフ：19:15（現地18:15）
- 会場：シンガポール国立競技場（シンガポール・カラン地区）
日本代表vsブラジル代表｜放送・配信予定
11月14日(土)の日本代表vsブラジル代表は、地上波『テレビ朝日系列』で生中継、ネット『U-NEXT』でライブ配信を予定している。なお、『U-NEXT』では、ブラジル戦を完全無料でライブ配信、さらに見逃し配信の対象にもなっている。
チャンネル
形態
中継時間
テレビ朝日系列
テレビ
11月14日(土)
ネット
11月14日(土)