あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
brazil Getty Images
Yuta Tokuma

サッカーブラジル代表の最新メンバー｜日本代表戦の招集選手は？

親善試合
ブラジル
日本 対 ブラジル
シンガポール 対 ブラジル
日本
シンガポール

【サッカー日本代表 最新情報】2026年11月14日(土)の国際親善試合で日本代表と対戦するブラジル代表の招集メンバーを紹介する。

サッカー日本代表は2026年11月14日(土)に「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でブラジル代表と対戦する。

本記事では、日本代表と対戦するブラジル代表のメンバーを紹介する。

ブラジル代表のメンバーは？

11月のインターナショナルブレイクで日本代表と対戦するブラジル代表は、25選手を招集。ハフィーニャやヴィニシウス・ジュニオールなどの主力が選出された。

■ブラジル代表のメンバー一覧

Pos.

名前

所属

生年月日

試合/得点

GK

ベント

アル・ナスル
(サウジアラビア)

1999年6月10日
(27歳)

7/0

GK

ペドロ・モリスコ

コリチーバ

2004年1月10日
(22歳)

1/0

GK

ルーカス・ペリ

トリノ
(イタリア)

1997年12月10日
(28歳)

0/0

DF

ガブリエウ・マガリャンイス

アーセナル
(イングランド)

1997年12月19日
(28歳)

24/1

DF

ドウグラス・サントス

ゼニト
(ロシア)

1994年3月22日
(32歳)

14/0

DF

ヴァンデルソン

モナコ
(フランス)

2001年6月21日
(25歳)

9/1

DF

ウェズレイ

ローマ
(イタリア)

2003年9月6日
(23歳)

8/0

DF

カルロス・アウグスト

インテル
(イタリア)

1999年1月7日
(27歳)

4/0

DF

ジャイル・クーニャ

ノッティンガム・フォレスト
(イングランド)

2005年3月7日
(21歳)

3/0

DF

アルトゥール・ディアス

アトレチコ・パラナエンセ

2007年4月10日
(19歳)

2/0

DF

ヴィトール・レイス

マンチェスター・シティ
(イングランド)

2006年1月12日
(20歳)

2/0

DF

ジョナタン・ジェズス

クルゼイロ

2004年5月27日
(22歳)

0/0

MF

ブルーノ・ギマランイス

アーセナル
(イングランド)

1997年11月16日
(28歳)

51/4

MF

ジョアン・ゴメス

アストン・ヴィラ
(イングランド)

2001年2月12日
(25歳)

10/0

MF

アンドレイ・サントス

マンチェスター・ユナイテッド
(イングランド)

2004年5月3日
(22歳)

8/0

MF

ガブリエウ・ボンテンポ

サントス

2005年1月16日
(21歳)

2/0

MF

アンドレ

コリンチャンス

2006年6月20日
(20歳)

0/0

MF

マルロン・ゴメス

シャフタール・ドネツク
(ウクライナ)

2003年12月14日
(22歳)

0/0

FW

ヴィニシウス・ジュニオール

レアル・マドリード
(スペイン)

2000年7月12日
(26歳)

57/14

FW

ハフィーニャ

バルセロナ
(スペイン)

1996年12月14日
(29歳)

43/12

FW

エンドリッキ

レアル・マドリード
(スペイン)

2006年7月21日
(20歳)

24/4

FW

エステヴァン

チェルシー
(イングランド)

2007年4月24日
(19歳)

14/6

FW

ハイアン

ボーンマス
(イングランド)

2006年8月3日
(20歳)

8/2

FW

アリソン・サンタナ

シャフタール・ドネツク
(ウクライナ)

2005年9月21日
(21歳)

0/0

FW

アラン

マンチェスター・シティ
(イングランド)

2004年4月19日
(22歳)

0/0

※所属・年齢は2026年11月14日時点

日本代表vsブラジル代表｜試合情報

2026年ワールドカップ ラウンド32の再戦となる「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」の日本代表vsブラジル代表は、日本時間2026年11月14日(土)19時15分にキックオフを迎える。試合会場はシンガポールの「シンガポール国立競技場」だ。

  • 大会名：MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE（国際親善試合）
  • 対戦カード：日本代表 vs ブラジル代表
  • 試合日時：2026年11月14日(土)
  • キックオフ：19:15（現地18:15）
  • 会場：シンガポール国立競技場（シンガポール・カラン地区）

日本代表vsブラジル代表｜放送・配信予定

11月14日(土)の日本代表vsブラジル代表は、地上波『テレビ朝日系列』で生中継、ネット『U-NEXT』でライブ配信を予定している。なお、『U-NEXT』では、ブラジル戦を完全無料でライブ配信、さらに見逃し配信の対象にもなっている。

チャンネル

形態

中継時間

テレビ朝日系列

テレビ

11月14日(土)
18:30～21:15

U-NEXT

ネット

11月14日(土)
18:30～

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー