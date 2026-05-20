バレーネーションズリーグ2026日本ラウンドのチケットリセールはある？料金・購入方法まとめ

バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026日本ラウンドは女子・男子ともに大阪のAsueアリーナ大阪で開催され、日本代表戦を中心に高い人気が予想されている。

本記事では、バレーネーションズリーグのチケットリセール情報を紹介する。

VNL2026大阪大会の開催日程は？日本戦スケジュール・対戦カード一覧

バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026日本ラウンドは、女子大会が7月8日(水)〜12日(日)、男子大会が7月15日(水)〜19日(日)の日程で開催される。会場はいずれも大阪府のAsueアリーナ大阪となる。

女子日本代表はブラジル、タイ、トルコ、ポーランドなど世界ランキング上位国と対戦。初戦からブラジルとのビッグマッチが組まれており、ファイナルラウンド進出を左右する重要なホームゲームとなる。

一方、男子日本代表はイタリア、カナダ、ベルギー、アルゼンチンらと激突。パリ五輪後の新体制で迎える国内ラウンドとして、大きな注目を集めている。

VNL日本ラウンドは予選ラウンド最終週にあたるため、各国にとっても順位争いの佳境。世界トップクラス同士のハイレベルな戦いが連日行われる。

大会 開催日程 日本代表対戦国 会場 女子日本ラウンド 2026年7月8日(水)〜12日(日) ブラジル、タイ、トルコ、ポーランド Asueアリーナ大阪 男子日本ラウンド 2026年7月15日(水)〜19日(日) イタリア、カナダ、ベルギー、アルゼンチン Asueアリーナ大阪

女子日本戦日程 開始時間 対戦カード 7月8日(水) 19:20 日本 vs ブラジル 7月9日(木) 19:20 日本 vs タイ 7月11日(土) 19:20 日本 vs トルコ 7月12日(日) 19:20 日本 vs ポーランド

男子日本戦日程 開始時間 対戦カード 7月15日(水) 19:20 日本 vs イタリア 7月16日(木) 19:20 日本 vs カナダ 7月17日(金) 19:20 日本 vs ベルギー 7月19日(日) 19:20 日本 vs アルゼンチン

バレーネーションズリーグ2026日本ラウンドのチケットはいつから販売？

バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026日本ラウンドのチケット販売は、2026年3月19日(木)からスタートする。

販売は公式ファンクラブ「バレとも」のプレミアム会員向け先行販売から開始され、日本戦・海外戦で販売方式や受付期間が異なる形となっている。

会場は大阪府のAsueアリーナ大阪。女子大会は7月8日(水)〜12日(日)、男子大会は7月15日(水)〜19日(日)の日程で開催され、日本代表戦を中心に高い注目を集めている。

特に日本戦は抽選販売となる受付も多く、プレミアム会員先行や有料会員先行の段階で完売クラスの人気になる可能性もある。一般発売は2026年5月1日(金)10:00から開始予定となっている。

なお、今大会は「完全入替制」を採用。日本戦のチケットで海外戦を観戦することはできず、海外戦は別途チケット購入が必要となる。

また、購入には「バレとも」会員登録に加え、「チケットぴあ」の無料会員登録も必要。先行抽選ではクレジットカード決済限定となる場合もあるため、事前準備を済ませておきたい。

販売区分 販売期間 販売方式・対象 ホスピタリティパッケージ 3月19日(木)15:00〜 先着／プレミアム会員 日本戦 プレミアム先行 3月19日(木)18:00〜3月22日(日) 抽選／プレミアム会員 日本戦 有料会員先行 3月26日(木)18:00〜3月29日(日) 抽選／全有料会員 海外戦 有料会員先行 4月2日(木)18:00〜4月5日(日) 先着／全有料会員 ぴあ最速 いち早プレリザーブ 4月9日(木)18:00〜4月12日(日) 抽選／ぴあプレミアム会員 全会員先行 4月15日(水)18:00〜4月19日(日) 先着／バレとも全会員 tabiwa先行 4月15日(水)18:00〜4月19日(日) 先着／tabiwaトラベル ぴあ先行 プレリザーブ 4月23日(木)18:00〜4月26日(日) 抽選／誰でも申込可能 一般発売 5月1日(金)10:00〜 先着／誰でも購入可能

注意事項 内容 完全入替制 日本戦チケットで海外戦は観戦不可 購入方法 バレとも＋チケットぴあ登録が必要 決済方法 抽選先行はクレジットカード限定の場合あり 枚数制限 日本戦は席種ごとに申込上限あり

バレーネーションズリーグ2026日本ラウンドのチケット料金は？

バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026日本ラウンドのチケット料金は、男子大会と女子大会で価格設定が異なっている。さらに、女子大会については平日・休日によっても料金が変動する形となっている。

会場は大阪府のAsueアリーナ大阪。日本代表戦を中心に世界トップレベルの対戦カードが並ぶことから、アリーナ最前列やプレミアム席は高額帯となっている一方、スタンド席には比較的購入しやすい価格帯も用意されている。

また、スタンド席には中学生以下向けの「子供料金」も設定。家族で観戦しやすい価格体系となっている点も特徴だ。

なお、日本戦と海外戦は完全入替制。海外戦については、日本戦とは別の「海外戦通し券」が販売される。

席種 男子(大人) 女子(平日・大人) アリーナSサイド最前列／ベンチ裏 50,000円 40,000円 プレミアムSエンド 40,000円 26,000円 アリーナSサイド／ベンチ裏 30,000円 22,000円 アリーナSエンド前方 22,000円 16,000円 スタンドAサイド 14,000円 8,000円 スタンドBサイド 9,000円 5,000円 スタンドBコーナー 5,000円 3,000円

女子大会は休日開催時に一部席種の価格が上昇する予定となっており、人気カードではさらに高倍率になる可能性もある。

また、日本戦以外の試合については「海外戦通し券」が販売予定。世界各国の試合をまとめて観戦したいファン向けのチケットとなっている。

海外戦チケット 内容 海外戦通し券 日本戦以外の試合を観戦可能 アリーナSサイド自由席 大人8,000円〜 子供料金 スタンド席のみ設定あり

チケットは主に公式ファンクラブ「バレとも」先行販売およびチケットぴあを通じて販売される予定。人気席種は先行段階で完売となる可能性もあるため、早めの申し込みが重要となりそうだ。

バレーネーションズリーグ2026日本ラウンドのチケットの購入方法・リセールはある？

バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026日本ラウンドのチケットは、公式ファンクラブ「バレとも」を中心に販売される。購入には「バレとも」会員登録に加え、「チケットぴあ」の無料会員登録も必要となる。

販売は先行抽選と一般先着に分かれており、日本戦の人気カードでは高倍率が予想される。特にプレミアム席やアリーナ席は早期完売の可能性もあるため、事前準備が重要だ。

また、チケット購入後に行けなくなった場合に備え、チケットぴあの公式リセールサービスも実施予定。公式経由で安全に譲渡・購入できる仕組みとなっている。

VNL2026日本ラウンドのチケット購入方法

チケットは「バレとも」のマイページ内にある「チケット申込」から申し込みを行う形式となる。希望する試合日や席種を選択し、抽選販売または先着販売に参加する流れだ。

なお、先行抽選販売ではクレジットカード決済限定となる場合が多いため注意したい。

項目 内容 購入サイト バレとも＋チケットぴあ 必要登録 バレとも会員登録／チケットぴあ無料会員登録 販売方式 抽選販売・先着販売 申込方法 バレとも内「チケット申込」から申請 決済方法 クレジットカード中心 チケット受取 コンビニなどでの店頭引取

VNL2026日本ラウンドの公式リセールはある？

VNL2026日本ラウンドでは、チケットぴあの公式リセールサービスが利用可能となる予定。急な予定変更などで観戦できなくなった場合でも、公式サービスを通じて安全に譲渡できる。

対象となるのは、チケットぴあ会員登録が必要な販売枠で購入したチケット。非公式な転売サイトではなく、公式リセールを利用することでトラブル回避にもつながる。

リセール対象 開始日時 女子大会(日本戦・海外戦) 2026年6月24日(水)18:00〜 男子大会(日本戦・海外戦) 2026年7月1日(水)18:00〜

人気カードでは一般発売後すぐに完売となる可能性もあるため、リセールは貴重な購入チャンスとなりそうだ。

チケット流通サービスの利用について

ユーザー数の多いチケジャムなどで大型公演のチケットが取り扱われるケースもある。出品を待つだけでなく、「リクエスト」機能を活用し希望条件を提示する方法もあるが、利用にあたっては十分な注意が必要だ。

利用時の注意点

チケット不正転売禁止法では、興行主の同意なく販売価格を超える金額で有償譲渡する行為が不正転売と定義されている。入場資格者の氏名確認が行われる公演では、条件を満たすチケットの転売や転売目的での取得も禁止対象となる。公式価格を大きく上回る出品には特に警戒が必要だ。

チケジャムでリクエストする場合の流れ

チケジャム公式サイトへアクセス Yahoo!JAPAN ID、Apple、Google、メールアドレスのいずれかで無料会員登録 トップページの「リクエストする」から希望公演・価格などを入力して投稿

現時点では公式リセールの発表待ちが基本スタンスとなる。安全に入手するためにも、まずは公式情報を最優先で確認することが重要だ。