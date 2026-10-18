VIVANTのジャミーンの正体は？プリシャとの関係や特殊能力の謎まとめ

TBS系日曜劇場『VIVANT』で物語の重要人物として描かれるジャミーン。その正体や出生をめぐっては多くの謎が残されており、シーズン2では「プリシャ」との関係にも注目が集まっている。

本記事では、『VIVANT』のジャミーンの正体について紹介する。

VIVANTのジャミーンの正体は？

『VIVANT』シーズン2では、ジャミーンの出生をめぐる新たな謎として「プリシャ・ママドフ」の存在が浮上している。

第19話では、核融合技術の鍵を握る科学者エリシャ・ママドフの娘プリシャが、7年前に2歳でタイランに拘束され、その後ノゴーン・ベキ率いるテントによって連れ出されたとされる過去が明らかになった。

現在9歳という年齢や、ベキ・テントとの深い接点などから、「プリシャ＝ジャミーン」ではないかという同一人物説が有力視されている。

プリシャ・ママドフとは？

プリシャ・ママドフは、エリシャ・ママドフの娘として名前が登場した人物だ。

7年前、当時2歳だったプリシャはトルコでタイランに拘束されていたが、その後ベキ率いるテントによって連れ出されたとされている。

一方のジャミーンも現在9歳で、シーズン1からベキやアディエル、テントと深いつながりを持つ人物として描かれてきた。

項目 プリシャ ジャミーン 現在の年齢 9歳 9歳 7年前 2歳 2歳に相当 ベキとの関係 テントに連れ出された ベキと深い関係を持つ 父親 エリシャ・ママドフ 公式人物紹介ではアディエル 母親 7年前に殺害されたとされる 2年前に事故死したとされる

年齢やテントとの関係が一致することから、ベキに保護されたプリシャが、その後アディエルのもとで「ジャミーン」として育てられた可能性が考えられている。

プリシャ＝ジャミーン説は確定？

現時点では、プリシャとジャミーンが同一人物だと公式に確定したわけではない。

ただし、両者の年齢が一致しているほか、ベキやテントとの接点など、同一人物説につながる要素は複数存在する。

シーズン1でアディエルが亡くなった際、ベキが口にした「また、ひとりにしてしまった」という言葉についても、ジャミーンの過去につながる伏線ではないかと注目されている。

一方で、公式人物紹介ではアディエルがジャミーンの父親とされている。また、ジャミーンの母親は2年前に事故で亡くなったとされているのに対し、プリシャの母親は7年前に殺害されたとされており、説明には食い違いも残る。

さらに、公式相関図では一時、エリシャについて「ジャミーンの実の父」とする説明が掲載され、その後「？」が加えられたうえで記載自体が削除されたとされている。

こうした点から、「プリシャ＝ジャミーン」は有力な説のひとつではあるものの、現段階では考察の域を出ていない。

ジャミーンの特殊能力とは？

ジャミーンには、人間の善悪や危険性を直感的に見抜くような特殊な能力があると描かれている。

作中では100人以上の人物写真を使った判定でも一度も間違えなかったとされており、単なる勘では説明しにくい能力を持っていることが示唆されている。

ジャミーンは「二面性」を見抜いている？

ジャミーンが判断しているのは、単純な善人と悪人の区別ではない可能性もある。

表向きの人物像と実際の行動に大きな差がある人物や、何らかの秘密を抱えている人物に敏感に反応しているのではないか、という考察だ。

この場合、ジャミーンの能力は「悪人を見抜く力」ではなく、人間の二面性や隠し事、危険性を察知する能力と捉えることもできる。

ジャミーンが野崎守になつかない理由は？

ジャミーンは野崎守に対して、ほかの登場人物とは異なる警戒心を示している。

理由として考えられるのが、野崎とテントの対立関係だ。

ジャミーンにとって、ベキやアディエルは恩人、あるいは家族に近い存在だった。一方で公安の野崎はテントを追っていたため、ジャミーンの視点ではベキたちに敵対する人物として映っていた可能性がある。

また、野崎は公安という立場から潜入捜査や偽装を行い、多くの秘密を抱えている。

ジャミーンが人間の二面性や隠し事を察知する能力を持っているのであれば、野崎の表面上の態度とは異なる部分を感じ取り、警戒していたとも考えられる。

プリシャとジャミーンが本当に同一人物なのか、そしてジャミーンの特殊能力が物語の中でどのような意味を持つのかは、『VIVANT』シーズン2の重要な謎のひとつとなっている。

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