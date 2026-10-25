VIVANT第22話は何時から？日本シリーズ延長で放送時間変更・繰り下げの可能性、配信予定まとめ

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日曜劇場『VIVANT』第22話は、2026年10月25日(日)21:00からTBS系列で放送予定となっている。ただし、同日夕方から「SMBC日本シリーズ2026 第2戦 DeNA対ソフトバンク」が生中継されるため、試合展開によっては放送開始時間が変更される可能性がある。

本記事では、『VIVANT』第22話は何時から放送されるのか、日本シリーズ第2戦が延長した場合の放送時間変更・繰り下げの可能性、TVerでのリアルタイム配信や見逃し視聴方法について紹介する。

VIVANT第22話は何時から？日本シリーズ延長の影響は？

日曜劇場『VIVANT』第22話（第2シーズン第12話）は、2026年10月25日(日)21:00からTBS系列で放送予定となっている。

ただし、同日17:45～21:00には「SMBC日本シリーズ2026 第2戦 DeNA対ソフトバンク」が生中継されるため、試合展開によっては『VIVANT』の放送開始時間が繰り下がる可能性がある。

項目 内容 放送日 2026年10月25日(日) 通常の放送開始時間 21:00～ 放送局 TBS系列全国ネット 放送時間変更 日本シリーズ中継延長時は繰り下げの可能性あり

日本シリーズの中継は試合終了まで延長される予定のため、リアルタイム視聴や録画を予定している場合は当日の放送時間を確認しておきたい。

VIVANT第22話のあらすじ・見どころ

第22話では、シンシーから黒須ら別班メンバーを奪還し、ゴルバドを脱出した乃木憂助（堺雅人）たちのその後が描かれる。

一方、野崎守（阿部寛）とドラム（富栄ドラム）は依然としてシンシーのもとに残されており、乃木たちを逃がすため自ら現地に残ったチンギス（バルサラハガバ・バタボルド）もゴルバドで囚われの身となっている。

第22話では、残された仲間たちの救出が大きな焦点となるほか、第2シーズンを通して重要な謎となってきた「奇跡の子」の真実にも迫る。

第2シーズンは今回を含め残り3話となり、11月8日(日)予定の最終回に向けて物語はいよいよ終盤へ入る。

VIVANT第22話のテレビ放送・ネット配信予定

『VIVANT』第22話はTBS系列で放送されるほか、TVerでリアルタイム配信される予定となっている。

放送終了後にはTVerとTBS FREEで期間限定の無料見逃し配信が行われるほか、U-NEXTでは第2シーズンを見放題で独占配信している。

サービス 配信内容 料金・特徴 TBS系列 地上波放送 全国ネット TVer リアルタイム配信・見逃し配信 無料 TBS FREE 見逃し配信 無料・期間限定 U-NEXT 第2シーズン見放題配信 独占見放題配信

リアルタイムで視聴する場合はTBS系列またはTVer、放送後に無料で見たい場合はTVerやTBS FREEが利用できる。

過去回を含めて第2シーズンをまとめて視聴したい場合は、U-NEXTが選択肢となる。

VIVANT2のおすすめ視聴方法は？

前述のとおり、ドラマ『VIVANT』は、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶U-NEXT公式配信ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力 登録完了 あとは視聴するだけ

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、30GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

さらに、2026年7月31日からは「U-NEXT MOBILE」を利用中のすべてのユーザーを対象に、基本通信容量20GBに10GBを追加付与する特典が開始されている。新規申し込みの場合は、7月31日以降に開通手続きをしたユーザーが初月から対象となり、契約中のユーザーは7月31日以降に迎える更新日から特典が適用される。ユーザー側での手続きは不要だ。

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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