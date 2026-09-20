VIVANT放送休止の理由は？次回放送はいつ？放送再開日・今後のスケジュールまとめ

TBS系日曜劇場『VIVANT』は、通常の放送スケジュールから一時的に休止となる回がある。

本記事では、『VIVANT』の放送休止の理由、次回放送日、放送再開日、今後の放送スケジュールについて紹介する。

VIVANT放送休止の理由は？

TBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズンが2週連続で放送休止となるのは、TBSが大型スポーツイベント「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」を生中継するためだ。

アジア大会のテレビ中継が日曜夜の通常放送枠と重なることから、2026年9月20日(日)と9月27日(日)の2週にわたって『VIVANT』の放送が休止される。

今回の休止は、番組の打ち切りや制作上のトラブルによるものではなく、特別編成に伴うものとなっている。

項目 内容 放送休止の理由 アジア大会 愛知・名古屋2026のテレビ生中継に伴う特別編成 休止日① 2026年9月20日(日) 休止日② 2026年9月27日(日) 打ち切り・制作トラブル なし

VIVANTの放送再開日はいつ？次回放送日を紹介

TBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズンの次回放送日は、2026年10月4日(日)21:00となっている。

9月20日(日)と9月27日(日)は「アジア大会 愛知・名古屋2026」の生中継に伴い放送休止となるため、2週間の休止を挟んで10月4日(日)から放送を再開する。

再開初回は第19話で、第2シーズン後半戦のスタートとなる。

日程 放送内容 9月13日(日) 第18話／前半戦完結 9月20日(日) 放送休止 9月27日(日) 放送休止 10月4日(日) 第19話／21:00～放送再開

10月4日(日)の第19話から、『VIVANT』第2シーズンの後半戦が始まる。

VIVANT 2の最新話はどこで見れる？見逃し配信サービスを紹介

TBS系日曜劇場『VIVANT 2』は、放送終了後にTVerとTBS FREEで最新話の見逃し配信が行われる。リアルタイムで視聴できなかった場合でも、配信期間内であれば無料で視聴可能だ。

ただし、TVerとTBS FREEは基本的に最新話を中心とした期間限定配信となるため、過去回をまとめて振り返りたい場合には向いていない。

『VIVANT 2』を見放題で楽しみたい場合は、U-NEXTが選択肢となる。U-NEXTでは『VIVANT 2』の独占見放題配信がされており、最新話だけでなく前作『VIVANT』の振り返りにも利用しやすい。

サービス 配信内容 特徴 U-NEXT 独占見放題配信 『VIVANT 2』をまとめて視聴したい場合に利用しやすい TVer 最新話を期間限定で無料見逃し配信 放送終了後に無料視聴可能。配信期間に注意 TBS FREE 最新話を期間限定で無料見逃し配信 TBS系番組の最新話を無料で視聴可能

VIVANTのおすすめ視聴方法は？

ドラマ『VIVANT』は、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

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