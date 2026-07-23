VIVANT 2のTVer配信予定は？見逃し視聴できるサービス・視聴方法まとめ

日曜劇場『VIVANT 2』の放送に向けて、TVerで見逃し配信についても注目が集まる。

本記事では、『VIVANT 2』のTVer見逃し配信の有無について紹介する。

VIVANT 2のTVer見逃し配信はある？

日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、TVerで見逃し配信が実施される予定だ。地上波で放送された本編の最新話が、放送終了後から期間限定で配信される。

配信タイミングは、毎週日曜よる9時の地上波放送終了後となる見込み。リアルタイムで視聴できない場合でも、スマートフォンやPC、タブレットなどから最新話を視聴できる。

また、TVerでは本編の見逃し配信に加え、撮影の舞台裏に密着したオリジナルメイキング番組『VIVANT-Adventure Log-』も独占配信される予定だ。配信期間は原則として次回放送までの1週間程度とみられるため、早めの視聴がおすすめとなる。

項目 内容 配信サービス TVer 配信内容 地上波放送された本編の最新話 配信開始 毎週日曜よる9時の地上波放送終了後 配信期間 原則として次回放送までの1週間程度 視聴端末 スマートフォン、PC、タブレットなど TVer独占コンテンツ 『VIVANT-Adventure Log-』を各話放送終了後に独占配信予定

U-NEXTでもVIVANT2を見逃し配信！

TBS系日曜劇場『VIVANT 2』を放送後に見逃し視聴したい場合は、『U-NEXT』での視聴がおすすめだ。『U-NEXT』では、地上波放送終了後から最新話が順次配信される予定となっている。

無料見逃し配信サービスでは視聴できる期間が限られるケースが多いが、『U-NEXT』なら配信期間を気にせず、自分のタイミングで作品を楽しみやすい。リアルタイムで見られなかった回を後から追いかけたい人や、最新話をじっくり見返したい人に向いている。

また、『U-NEXT』では『VIVANT』前作に加え、関連するオリジナルコンテンツも配信される予定。『VIVANT 2』の放送開始にあわせて第1シーズンを復習したい場合にも、まとめて視聴しやすいサービスとなっている。

サービス 配信内容 特徴 U-NEXT 『VIVANT 2』最新話の見逃し配信

前作『VIVANT』

オリジナルコンテンツ 視聴期限を気にせず楽しみやすい

前作の復習にも対応

U-NEXTのおすすめ視聴方法

U-NEXT

ドラマ『VIVANT』は、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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