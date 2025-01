Vaundy one man live ARENA tour “FUSION”のテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法

【ライブ放送予定】『Vaundy one man live ARENA tour “FUSION”』のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

Vaundyのライブ『Vaundy one man live ARENA tour “FUSION”』が1月19日(日)に開催される。

本記事では『Vaundy one man live ARENA tour “FUSION”』 のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

『Vaundy one man live ARENA tour “FUSION”』の日程は?

『Vaundy one man live ARENA tour “FUSION”』は、2025年1月19日(日)に開催。

以下に続く

Vaundyにとって自身最大規模のアリーナツアーに。19日は自身最大規模360°スタジアムモードでのさいたまスーパーアリーナ公演となる。

Vaundyとは?

令和の音楽シーンを牽引するマルチアーティスト・Vaundy。作詞、作曲、アレンジを全て自分でこなし、デザインや映像のディレクション、セルフプロデュースも手掛けるマルチアーティストで、リース配信楽曲は長期にわたりチャートイン。CM、ドラマ、アニメなど各方面で、タイアップ曲に多数起用されている。

『Vaundy one man live ARENA tour “FUSION”』 のテレビ放送/ネット配信予定

『Vaundy one man live ARENA tour “FUSION”』は、「U-NEXT(ユーネクスト)」で生配信。パッケージ化されていない貴重なライブ映像「Vaundy one man live at BUDOKAN "深呼吸"」「Vaundy one man live tour “replica”」「Vaundy one man live "HEADSHOT" at Makuhari Messe」も独占配信中だ。

このため、地上波・民放・BS、その他ネット配信サービス(AmazonやWOWOW、DAZNなど)での中継は実施されない。

中継/配信予定

放送局 開演日時 中継 U-NEXT 2025年1月19日(日)16:30~ライブ終了まで 独占ライブ配信 U-NEXT 配信準備完了次第~2025年2月2日(日)23:59まで 見逃し配信

『Vaundy one man live ARENA tour “FUSION”』のU-NEXT視聴方法

1月19日(日)に開催される『Vaundy one man live ARENA tour “FUSION”』は『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2025年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。