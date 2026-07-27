佐藤龍之介の所属するバレンシアが、2026-27シーズンに向けてプレシーズンマッチを行っている。

本記事では、バレンシアのプレシーズンマッチの試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

バレンシア プレシーズンマッチの試合日程・放送予定

バレンシアのプレシーズンマッチの試合は、『U-NEXT』が数試合を「サッカーパック」でライブ＆見逃し配信。また、『U-NEXT』は2026-27シーズンもプレミアリーグやラ・リーガ、エールディビジなどの中継を行う。

『U-NEXT』で配信対象となるバレンシアの試合日程は以下の通り。

※すべて日本時間。

※試合日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよびクラブ公式サイトよりご確認ください。

バレンシア その他のプレシーズンマッチは？

『U-NEXT』で視聴できる試合以外にも、バレンシアはプレシーズンマッチを実施。7月18日にはペトロ・デ・ルアンダ、7月28日にはダービー・カウンティFC、8月1日にはストーク・シティFCと対戦予定となっている。

それらの試合はクラブ公式YouTubeチャンネルなどで配信される可能性もあるが、日本国内から視聴する手段は存在しない場合も。詳細についてはクラブ公式サイトを確認してほしい。

U-NEXTサッカーパックの視聴方法は？

U-NEXTで欧州サッカーのプレシーズンマッチを視聴するには、専用の追加パックである「サッカーパック」への加入が必要となる。

U-NEXTの通常の月額プランとは別に、サッカーパックを利用することで、対象となる欧州プレシーズンマッチをライブ配信で視聴できる。

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U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

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U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

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U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

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※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。