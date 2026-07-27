佐藤龍之介の所属するバレンシアが、2026-27シーズンに向けてプレシーズンマッチを行っている。
本記事では、バレンシアのプレシーズンマッチの試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
バレンシア プレシーズンマッチの試合日程・放送予定
バレンシアのプレシーズンマッチの試合は、『U-NEXT』が数試合を「サッカーパック」でライブ＆見逃し配信。また、『U-NEXT』は2026-27シーズンもプレミアリーグやラ・リーガ、エールディビジなどの中継を行う。
『U-NEXT』で配信対象となるバレンシアの試合日程は以下の通り。
|開催日
|キックオフ時刻
|対戦カード
|7月23日(木)
|午前3:00
|バレンシア vs エルデンセ
|7月26日(日)
|午前3:00
|バレンシア vs カステジョン
|8月9日(日)
|午前3:45
|バレンシア vs ニューカッスル
※すべて日本時間。
※試合日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよびクラブ公式サイトよりご確認ください。
バレンシア その他のプレシーズンマッチは？
『U-NEXT』で視聴できる試合以外にも、バレンシアはプレシーズンマッチを実施。7月18日にはペトロ・デ・ルアンダ、7月28日にはダービー・カウンティFC、8月1日にはストーク・シティFCと対戦予定となっている。
それらの試合はクラブ公式YouTubeチャンネルなどで配信される可能性もあるが、日本国内から視聴する手段は存在しない場合も。詳細についてはクラブ公式サイトを確認してほしい。
U-NEXTサッカーパックの視聴方法は？
U-NEXTで欧州サッカーのプレシーズンマッチを視聴するには、専用の追加パックである「サッカーパック」への加入が必要となる。
U-NEXTの通常の月額プランとは別に、サッカーパックを利用することで、対象となる欧州プレシーズンマッチをライブ配信で視聴できる。
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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。