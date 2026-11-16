サッカー日本代表は11月17日(火)、「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でパラグアイ代表と対戦する。

本記事では、日本vsパラグアイの『U-NEXT』中継内容やマリンボブの出演予定、実況・解説者を紹介する。

パラグアイ戦でマリンボブの解説はある？

11月17日(火)の日本代表vsパラグアイ代表では、マリンボブ氏が『U-NEXT』の「全力応援解説LIVE」で解説を担当する。

中継番組にはマリンボブ氏のほか、元日本代表の岡野雅行氏、久保竜彦氏、中澤佑二氏が出演。実況は谷岡慎一氏が務める。レジェンドOBらとともに日本代表を応援する内容で、11月17日(火)21:25から事前番組を含めてライブ配信される予定だ。

マリンボブ氏は南米クラブを中心にプレーした元プロサッカー選手で、現在は吉本興業所属のピン芸人。自身YouTubeチャンネルではパラグアイ下部リーグでの経験などをいかした“南米サッカーあるある”を披露し、人気を集めている。

日本vsパラグアイのU-NEXT中継詳細・実況解説者

『U-NEXT』は日本vsパラグアイを「全力応援解説LIVE」「徹底分析解説LIVE」の2種類でライブ配信する。どちらも21:25～事前番組が始まり、試合は22:10キックオフ予定となっている。

なお、見逃し配信は試合終了後から1年間視聴可能となる。

チャンネル 開始日時 出演者 U-NEXT(全力応援解説LIVE) 11/17(火)21:25 【解説】岡野雅行・久保竜彦・中澤佑二・マリンボブ

【実況】谷岡慎一 U-NEXT(徹底分析解説LIVE) 11/17(火)21:25 【解説】戸田和幸・林舞輝

【実況】桑原学

※すべて日本時間。

※出演者・配信スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

U-NEXTの「全力応援解説LIVE」と「徹底分析解説LIVE」の違いは？

「全力応援解説LIVE」は、岡野雅行、久保竜彦、中澤佑二、マリンボブの4人が解説を担当。元日本代表選手らと試合を応援するスタイルの中継となる。

一方、「徹底分析解説LIVE」は戸田和幸と林舞輝が解説を担当。フォーメーションや選手のポジショニング、監督の采配など、戦術面に重点を置いて試合を伝える。

試合前の21:25～開始予定の事前番組では、森保一監督や選手へのインタビュー映像などが予定されている。

日本vsパラグアイのおすすめ視聴方法

国際親善試合の日本vsパラグアイは、『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を行う。視聴には「U-NEXTサッカーパック」または「月額プラン(31日間無料トライアル)」への登録が必要となる。

「月額プラン」には初回31日間の無料トライアル期間があり、期間中は日本vsパラグアイをはじめ、シンガポールvsパラグアイ、シンガポールvsブラジルなど対象の見放題作品が視聴可能。無料トライアル期間中に解約した場合、月額料金の支払いは発生しない。

U-NEXT月額プラン 31日間無料トライアルの加入手順

「日本代表特設ページ」へアクセス 「まずは31日間無料トライアル」を選択 メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了 あとは配信ページから視聴を開始するだけ！

※月額プラン31日間無料トライアル期間終了後、解約しない場合は月額2,189円(税込)で自動更新。

サッカー日本代表｜最新情報

日本代表に関する最新情報は以下にまとめている。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。