サッカー日本代表は11月17日(火)、「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でパラグアイ代表と対戦する。

本記事では、パラグアイ戦を2チャンネルで配信する『U-NEXT』の出演者や、地上波『日本テレビ系列』・ネット『TVer』との中継内容の違いを紹介する。

U-NEXTがパラグアイ戦を2チャンネル配信！出演者は？

『U-NEXT』は11月17日(火)の日本vsパラグアイで、「全力応援解説LIVE」「徹底分析解説LIVE」の2チャンネルをライブ配信する。両番組とも21:25から事前番組を開始し、試合は22:10キックオフ予定だ。

「全力応援解説LIVE」は岡野雅行氏、久保竜彦氏、中澤佑二氏、マリンボブ氏が解説を担当。「徹底分析解説LIVE」は戸田和幸氏と林舞輝氏が戦術面を中心に解説する。

チャンネル 開始日時 出演者 U-NEXT(全力応援解説LIVE) 11/17(火)21:25 【解説】岡野雅行・久保竜彦・中澤佑二・マリンボブ

【実況】谷岡慎一 U-NEXT(徹底分析解説LIVE) 11/17(火)21:25 【解説】戸田和幸・林舞輝

【実況】桑原学

※すべて日本時間。

※出演者・配信スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

日本テレビ系列・TVerの実況・解説者は？

日本vsパラグアイは地上波『日本テレビ系列』が11月17日(火)22:05から全国生中継する。解説は元日本代表の柿谷曜一朗氏、実況は日本テレビの山本紘之アナウンサーが担当する。

ネット『TVer』では、日本テレビ系列の中継を無料同時配信。『U-NEXT』の2チャンネルとは実況・解説陣が異なり、『TVer』では地上波と同じ中継を視聴できる。

U-NEXTと日本テレビ・TVerの違いは？

『U-NEXT』では、元日本代表OBらと試合を応援する「全力応援解説LIVE」と、フォーメーションや選手の動きを分析する「徹底分析解説LIVE」から選んで視聴することができる。21:25からの事前番組では、森保一監督や選手へのインタビュー映像なども配信予定だ。

一方、『日本テレビ系列』と『TVer』は無料で視聴可能。『U-NEXT』は月額プランまたはサッカーパックの加入者向けだが、月額プランには31日間無料トライアル期間があり、期間中はパラグアイ戦を含む対象の見放題作品が視聴可能だ。無料トライアル期間中に解約した場合、月額料金の支払いは発生しない。

チャンネル 形態 中継の特徴 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 「全力応援解説LIVE」と「徹底分析解説LIVE」の2チャンネルで配信

視聴スタイルに合わせてチャンネルを選ぶことが可能 日本テレビ系列 地上波テレビ 柿谷曜一朗氏が解説 TVer ネット 日本テレビ系列の同時配信

日本vsパラグアイのおすすめ視聴方法

国際親善試合の日本vsパラグアイは、『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を行う。視聴には「U-NEXTサッカーパック」または「月額プラン(31日間無料トライアル)」への登録が必要となる。

「月額プラン」には初回31日間の無料トライアル期間があり、期間中は日本vsパラグアイをはじめ、シンガポールvsパラグアイ、シンガポールvsブラジルなど対象の見放題作品が視聴可能。無料トライアル期間中に解約した場合、月額料金の支払いは発生しない。

なお、日本vsパラグアイは森保一監督が率いる日本代表としては最終戦に。『U-NEXT』では事前番組で監督や選手への貴重なインタビュー映像などを配信するほか、「全力応援解説LIVE」では代表レジェンドOBたちと一緒に日本代表を応援することができ、「徹底分析解説LIVE」は戦術解説に特化しているなど好みの視聴体験に合わせてチャンネルを選ぶことができる。

U-NEXT月額プラン 31日間無料トライアルの加入手順

「日本代表特設ページ」へアクセス 「まずは31日間無料トライアル」を選択 メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了 あとは配信ページから視聴を開始するだけ！

※月額プラン31日間無料トライアル期間終了後、解約しない場合は月額2,189円(税込)で自動更新。

サッカー日本代表｜最新情報

日本代表に関する最新情報は以下にまとめている。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。