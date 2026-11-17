サッカー日本代表は2026年11月17日(火)に「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でパラグアイ代表と対戦する。
本記事では、日本代表vsパラグアイ代表のキックオフ時間やテレビ放送・ネット配信予定、ライブ中継の視聴方法を紹介する。
サッカー日本対パラグアイは11月17日(火)22時10分キックオフ！
日本代表vsパラグアイ代表は、2026年11月17日(火)にシンガポールナショナルスタジアムで開催される。キックオフは日本時間22:10を予定している。
項目
内容
対戦カード
日本 vs パラグアイ
大会
MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE
日程(日本時間)
2026年11月17日(火)22:10キックオフ
会場
シンガポールナショナルスタジアム(シンガポール)
【放送情報】サッカー日本対パラグアイの地上波テレビ中継はある？
11月17日(火)の日本代表vsパラグアイ代表は、地上波『日本テレビ系列』で全国生中継、ネット『U-NEXT』、『TVer』でライブ・見逃し配信される。
『U-NEXT』では「全力応援解説LIVE」「徹底分析解説LIVE」の2種類を21:25から配信。「月額プラン」またはサッカーパック加入者は追加料金なしで視聴できる。「月額プラン」の初回31日間無料トライアル期間中も視聴可能だ。
チャンネル
番組開始
実況・解説
11/17(火)21:25
【解説】岡野雅行・久保竜彦・中澤佑二・マリンボブ
11/17(火)21:25
【解説】戸田和幸・林舞輝
日本テレビ系列
11/17(火)22:05-24:09
【解説】柿谷曜一朗
TVer
日本テレビ系列の同時配信
日本テレビ系列の同時配信
※すべて日本時間。
※中継内容およびスケジュールは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT・日本テレビ公式サイトよりご確認ください。
サッカー日本対パラグアイはU-NEXTでもライブ＆見逃し配信！無料トライアルあり
国際親善試合の日本vsパラグアイは、『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を行う。視聴には「U-NEXTサッカーパック」または「月額プラン(31日間無料トライアル)」への登録が必要となる。
「月額プラン」には初回31日間の無料トライアル期間があり、期間中は日本vsパラグアイをはじめ、シンガポールvsパラグアイ、シンガポールvsブラジルなど対象の見放題作品が視聴可能。無料トライアル期間中に解約した場合、月額料金の支払いは発生しない。
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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。