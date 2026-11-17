サッカー日本代表は2026年11月17日(火)に「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でパラグアイ代表と対戦する。

本記事では、日本代表vsパラグアイ代表のキックオフ時間やテレビ放送・ネット配信予定、ライブ中継の視聴方法を紹介する。

サッカー日本対パラグアイは11月17日(火)22時10分キックオフ！

日本代表vsパラグアイ代表は、2026年11月17日(火)にシンガポールナショナルスタジアムで開催される。キックオフは日本時間22:10を予定している。

項目 内容 対戦カード 日本 vs パラグアイ 大会 MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE 日程(日本時間) 2026年11月17日(火)22:10キックオフ 会場 シンガポールナショナルスタジアム(シンガポール)

【放送情報】サッカー日本対パラグアイの地上波テレビ中継はある？

11月17日(火)の日本代表vsパラグアイ代表は、地上波『日本テレビ系列』で全国生中継、ネット『U-NEXT』、『TVer』でライブ・見逃し配信される。

『U-NEXT』では「全力応援解説LIVE」「徹底分析解説LIVE」の2種類を21:25から配信。「月額プラン」またはサッカーパック加入者は追加料金なしで視聴できる。「月額プラン」の初回31日間無料トライアル期間中も視聴可能だ。

チャンネル 番組開始 実況・解説 U-NEXT(31日間無料トライアルあり)

全力応援解説LIVE 11/17(火)21:25 【解説】岡野雅行・久保竜彦・中澤佑二・マリンボブ

【実況】谷岡慎一 U-NEXT(31日間無料トライアルあり)

徹底分析解説LIVE 11/17(火)21:25 【解説】戸田和幸・林舞輝

【実況】桑原学 日本テレビ系列

(地上波テレビ) 11/17(火)22:05-24:09

(※最大延長15分) 【解説】柿谷曜一朗

【実況】山本紘之 TVer

(無料配信) 日本テレビ系列の同時配信 日本テレビ系列の同時配信

※すべて日本時間。

※中継内容およびスケジュールは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT・日本テレビ公式サイトよりご確認ください。

サッカー日本対パラグアイはU-NEXTでもライブ＆見逃し配信！無料トライアルあり

国際親善試合の日本vsパラグアイは、『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を行う。視聴には「U-NEXTサッカーパック」または「月額プラン(31日間無料トライアル)」への登録が必要となる。

「月額プラン」には初回31日間の無料トライアル期間があり、期間中は日本vsパラグアイをはじめ、シンガポールvsパラグアイ、シンガポールvsブラジルなど対象の見放題作品が視聴可能。無料トライアル期間中に解約した場合、月額料金の支払いは発生しない。

U-NEXT月額プラン 31日間無料トライアルの加入手順

「サッカー日本代表特設ページ」へアクセス 「まずは31日間無料トライアル」を選択 メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了 あとは配信ページから視聴を開始するだけ！

※月額プラン31日間無料トライアル期間終了後、解約しない場合は月額2,189円(税込)で自動更新。

サッカー日本対パラグアイ｜最新情報・ニュース

日本代表に関する最新情報は以下にまとめている。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。