サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)は11月14日(土)、国際親善試合「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でブラジル代表と対戦する。
本記事では、日本vsブラジルの地上波テレビ中継、無料ネット配信、視聴方法を紹介する。
サッカー日本代表 ブラジル戦の地上波中継はある？
サッカー日本代表とブラジル代表の国際親善試合は、11月14日(土)19:15にキックオフ予定だ。
試合のテレビ放送は、地上波『テレビ朝日系列』で全国生中継。中継番組は11月14日(土)18:30～21:15の時間帯を予定している。
日本vsブラジルの無料ネット配信はある？
日本vsブラジルは、ネット『U-NEXT』で無料ライブ配信される。会員登録やログインは不要で、11月14日(土)18:30から事前番組も配信予定だ。
『U-NEXT』では、応援型の「全力応援解説LIVE」と、戦術分析に特化した「徹底分析解説LIVE」の2種類から選んで視聴できる。
配信チャンネル
実況
解説
谷岡慎一
中山雅史・久保竜彦・中澤佑二
下田恒幸
林陵平・林舞輝
日本vsブラジルの無料見逃し配信はある？
『U-NEXT』では日本vsブラジルの見逃し配信も実施。試合開始から72時間は会員登録不要で無料視聴可能となっている。
無料配信期間の終了後は、『U-NEXT』の「月額プラン」または「サッカーパック加入者」のみが視聴できる。