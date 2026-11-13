サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)は11月14日(土)、国際親善試合「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でブラジル代表と対戦する。

本記事では、日本vsブラジルの地上波テレビ中継、無料ネット配信、視聴方法を紹介する。

サッカー日本代表 ブラジル戦の地上波中継はある？

サッカー日本代表とブラジル代表の国際親善試合は、11月14日(土)19:15にキックオフ予定だ。

試合のテレビ放送は、地上波『テレビ朝日系列』で全国生中継。中継番組は11月14日(土)18:30～21:15の時間帯を予定している。

日本vsブラジルの無料ネット配信はある？

日本vsブラジルは、ネット『U-NEXT』で無料ライブ配信される。会員登録やログインは不要で、11月14日(土)18:30から事前番組も配信予定だ。

『U-NEXT』では、応援型の「全力応援解説LIVE」と、戦術分析に特化した「徹底分析解説LIVE」の2種類から選んで視聴できる。

配信チャンネル 実況 解説 全力応援解説LIVE 谷岡慎一 中山雅史・久保竜彦・中澤佑二 徹底分析解説LIVE 下田恒幸 林陵平・林舞輝

日本vsブラジルの無料見逃し配信はある？

『U-NEXT』では日本vsブラジルの見逃し配信も実施。試合開始から72時間は会員登録不要で無料視聴可能となっている。

無料配信期間の終了後は、『U-NEXT』の「月額プラン」または「サッカーパック加入者」のみが視聴できる。

日本代表の関連情報