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UEFAチャンピオンズリーグ
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Leminoプレミアムがチャンピオンズリーグ全試合をライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma
協力：

【10月21日】シュトゥットガルトvsアトレティコ・マドリードのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2026-27リーグフェーズ第3節

UEFAチャンピオンズリーグ
シュトゥットガルト 対 アトレティコ・マドリー
シュトゥットガルト
アトレティコ・マドリー

【CL放送予定】10月21日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2026-27リーグフェーズ第3節、シュトゥットガルト対アトレティコ・マドリードの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第3節が日本時間10月21日(水)に開催。シュトゥットガルトと、アトレティコ・マドリードが対戦する。

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本記事では、シュトゥットガルトvsアトレティコ･マドリードのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

シュトゥットガルトvsアトレティコの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第3節のシュトゥットガルトvsアトレティコ･マドリードは、シュトゥットガルトのホーム「MHPアレーナ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第3節
  • 日程：2026年10月21日(水) 4:00キックオフ／日本時間
  • カード：シュトゥットガルト vs アトレティコ･マドリード
  • 会場：MHPアレーナ
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シュトゥットガルトvsアトレティコのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、シュトゥットガルトvsアトレティコ･マドリードの試合は、『Leminoプレミアム』と『WOWOW』がライブ配信を実施する。

チャンネル

視聴リンク

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※本記事に掲載されている配信情報は2026年10月時点のものです
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

シュトゥットガルトvsアトレティコ チーム情報

シュトゥットガルト vs アトレティコ・マドリー 予想スタメン

4-2-3-1
シュトゥットガルト crest
シュトゥットガルト
VFB
page.match.formation.title
アトレティコ・マドリー crest
アトレティコ・マドリー
ATM
4-4-2
ファビアン・ブレドローファビアン・ブレドローユリアン・シャボーユリアン・シャボーフィン・イェルチフィン・イェルチヨシュア・ヴァグノマンヨシュア・ヴァグノマンラモン・ヘンドリクスラモン・ヘンドリクスアンジェロ・シュティラーアンジェロ・シュティラージェイミー・レヴェリングジェイミー・レヴェリングクリス・フューリッヒクリス・フューリッヒデニス・ウンダフデニス・ウンダフグリシャ・プロメルグリシャ・プロメルエルメディン・デミロヴィッチエルメディン・デミロヴィッチヤン・オブラクヤン・オブラクアレハンドロ・グリマルドアレハンドロ・グリマルドマルコス・ジョレンテマルコス・ジョレンテマルク・プビルマルク・プビルダヴィド・ハンツコダヴィド・ハンツコジュリアーノ・シメオネジュリアーノ・シメオネアレハンドロ・バエナアレハンドロ・バエナパブロ・バリオスパブロ・バリオスジョニー・カルドーゾジョニー・カルドーゾフリアン・アルバレスフリアン・アルバレスイ・ガンインイ・ガンイン
アトレティコ・マドリー crest
アトレティコ・マドリー
ATM
4-2-3-1
シュトゥットガルト

先発メンバー

アトレティコ・マドリー

マネージャー

  • セバスティアン・ヘーネス
  • ディエゴ・シメオネ

両チームの対戦成績

対戦成績

シュトゥットガルトドローアトレティコ・マドリー
0
1
0
クラブ 親善試合
シュトゥットガルト badge
シュトゥットガルト
VFB
1
アトレティコ・マドリー badge
アトレティコ・マドリー
ATM
1
終了
1得点1
2.5 得点以上の試合0/1
両チームとも得点を挙げた1/1

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
2200103+76
2
バルセロナバルセロナBAR
220092+76
3
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
220092+76
4
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
220061+56
5
リヴァプールリヴァプールLIV
220084+46
6
スポルティングCPスポルティングCPSCP
220051+46
7
アーセナルアーセナルARS
220040+46
8
レアル・マドリーレアル・マドリーRMA
220064+26
9
ベティスベティスBET
220064+26
10
バイエルンバイエルンFCB
211083+54
11
シャフタール・ドネツクシャフタール・ドネツクSHK
211042+24
12
コモコモCOM
210164+23
13
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
210142+23
14
ビジャレアルビジャレアルVIL
210154+13
15
アトレティコ・マドリーアトレティコ・マドリーATM
210132+13
16
クラブ・ブルッヘクラブ・ブルッヘCLB
21016603
17
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
21014403
18
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
21013303
19
RCランスRCランスRCL
210134-13
20
AEKアテネAEKアテネAEK
210123-13
21
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
210124-23
22
サバフFKサバフFKSAB
210124-23
23
フェイエノールトフェイエノールトFEY
210147-33
24
ボデ/グリムトボデ/グリムトBOD
210115-43
25
ローマローマROM
201145-11
26
PSVアイントホーフェンPSVアイントホーフェンPSV
201112-11
27
バイキングバイキングVIK
201146-21
28
フェネルバフチェフェネルバフチェFB
201117-61
29
インテルインテルINT
200246-20
30
ポルトポルトPOR
200225-30
31
スラヴィア・プラハスラヴィア・プラハSLP
200225-30
32
ナポリナポリNAP
200214-30
33
LASKリンツLASKリンツLAS
200237-40
34
リールリールLIL
200226-40
35
ガラタサライガラタサライGAL
200227-50
36
スロヴァン・ブラチスラヴァスロヴァン・ブラチスラヴァSBR
200219-80
ラウンド8出場権

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