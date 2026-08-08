佐藤龍之介出場予定 バレンシアvsニューカッスルはいつ？何時から？日程・放送予定

佐藤龍之介の所属するバレンシアが、2026-27シーズンに向けたプレシーズンマッチでニューカッスルと対戦する。

本記事では、ニューカッスル戦の時間やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

バレンシアvsニューカッスルはいつ？何時から？

バレンシアはプレシーズンマッチでプレミアリーグの強豪ニューカッスルと対戦。8月9日日本時間午前3:45キックオフとなっている。

『U-NEXT』で配信対象となるバレンシアの試合日程は以下の通り。

開催日 キックオフ時刻 対戦カード 8月9日(日) 午前3:45 バレンシア vs ニューカッスル

※日本時間。

※試合日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよびクラブ公式サイトよりご確認ください。

ニューカッスル戦のテレビ放送/ネット配信予定は？

『U-NEXT』で視聴できる試合以外にも、バレンシアはプレシーズンマッチを実施。ニューカッスル戦はU-NEXTで独占配信となり、ネットで視聴することができる。

それらの試合はクラブ公式YouTubeチャンネルなどで配信される可能性もあるが、日本国内から視聴する手段は存在しない場合も。詳細についてはクラブ公式サイトを確認してほしい。

U-NEXTサッカーパックの視聴方法は？

U-NEXTで欧州サッカーのプレシーズンマッチを視聴するには、専用の追加パックである「サッカーパック」への加入が必要となる。

U-NEXTの通常の月額プランとは別に、サッカーパックを利用することで、対象となる欧州プレシーズンマッチをライブ配信で視聴できる。

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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。